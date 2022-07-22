Малый вес и свыше 700 сил: рассекречен экстремальный итальянский суперкар (фото)

Заряженную версию Maserati MC20 облегчат и улучшат ее аэродинамику. Мощность 3,0-литрового турбомотора вырастет до 730 л. с.

Maserati MC20 получит скоростную заряженную версию. Купе представят до конца нынешнего года и выпустят лимитированной серией. Пока же на официальном сайте Maserati представили первые изображения авто.

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[ + – ] Передняя часть купе полностью новая Фото: Maserati

Суперкар Maserati помогла доработать компания Project24, специализирующаяся на гоночных авто. Он предназначен, в первую очередь, для использования на треке.

Для автомобиля в Project24 создали карбоновый аэродинамический пакет, включающий обвес, киль на крыше и огромное антикрыло. Кроме того, у авто измененная передняя часть с тоненькими светодиодными фарами и расширенные крылья.

[ + – ] Сзади установлено огромное антикрыло Фото: Maserati

Массу Maserati MC20 планируют снизить – она составит менее 1250 кг. Для этого из салона уберут часть отделки, шумоизоляции и электрооборудования. Кондиционер останется, а вот мультимедийная система и камера заднего вида станут опциями. Также установят спортивные кресла и карбоновый руль с дисплеем. Комплектацию пополнит система телеметрии, позволяющая в режиме реального времени отслеживать работу всех систем авто.

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Мощность 3,0-литрового V6 увеличится до 730 л. с. благодаря новым турбонагнетателем. Кроме того, суперкар Maserati получит 6-ступенчатую секвентальную КПП, адаптивные амортизаторы и карбоново-керамические тормоза Brembo.

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