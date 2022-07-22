Мала вага та понад 700 сил: розсекречено екстремальний італійський суперкар (фото)
Заряджену версію Maserati MC20 полегшать та покращать її аеродинаміку. Потужність 3,0-літрового турбомотора зросте до 730 к. с.
Maserati MC20 отримає швидкісну заряджену версію. Купе представлять до кінця цього року і випустять лімітовану серію. Поки на офіційному сайті Maserati представили перші зображення авто.
Суперкар Maserati допомогла доопрацювати компанія Project24, що спеціалізується на перегонових авто. Він призначений насамперед для використання на треку.
Для автомобіля в Project24 створили карбоновий аеродинамічний пакет, що включає обвіс, кіль на даху та величезне антикрило. Крім того, в авто змінена передня частина з тоненькими світлодіодними фарами та розширені крила.
Масу Maserati MC20 планують знизити — вона становитиме менш як 1250 кг. Для цього із салону приберуть частину обробки, шумоізоляції та електроустаткування. Кондиціонер залишиться, а ось мультимедійна система та камера заднього виду стануть опціями. Також встановлять спортивні крісла та карбонове кермо з дисплеєм. Комплектацію поповнить система телеметрії, що в режимі реального часу дозволяє відстежувати роботу всіх систем авто.Важливо
Потужність 3,0-літрового V6 збільшиться до 730 к. с. завдяки новим турбонагнітачем. Крім того, суперкар Maserati отримає 6-ступінчасту секвентальну КПП, адаптивні амортизатори та карбоново-керамічні гальма Brembo.
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