Мала вага та понад 700 сил: розсекречено екстремальний італійський суперкар (фото)

Заряджену версію Maserati MC20 полегшать та покращать її аеродинаміку. Потужність 3,0-літрового турбомотора зросте до 730 к. с.

Maserati MC20 отримає швидкісну заряджену версію. Купе представлять до кінця цього року і випустять лімітовану серію. Поки на офіційному сайті Maserati представили перші зображення авто.

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[ + – ] Передня частина купе повністю нова Фото: Maserati

Суперкар Maserati допомогла доопрацювати компанія Project24, що спеціалізується на перегонових авто. Він призначений насамперед для використання на треку.

Для автомобіля в Project24 створили карбоновий аеродинамічний пакет, що включає обвіс, кіль на даху та величезне антикрило. Крім того, в авто змінена передня частина з тоненькими світлодіодними фарами та розширені крила.

[ + – ] Позаду встановлено величезне антикрило Фото: Maserati

Масу Maserati MC20 планують знизити — вона становитиме менш як 1250 кг. Для цього із салону приберуть частину обробки, шумоізоляції та електроустаткування. Кондиціонер залишиться, а ось мультимедійна система та камера заднього виду стануть опціями. Також встановлять спортивні крісла та карбонове кермо з дисплеєм. Комплектацію поповнить система телеметрії, що в режимі реального часу дозволяє відстежувати роботу всіх систем авто.

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Потужність 3,0-літрового V6 збільшиться до 730 к. с. завдяки новим турбонагнітачем. Крім того, суперкар Maserati отримає 6-ступінчасту секвентальну КПП, адаптивні амортизатори та карбоново-керамічні гальма Brembo.

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