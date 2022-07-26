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В Украине во время войны наладили выпуск современных авто скорой помощи (фото)

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В основе авто скорой помощи лежит Fiat Ducato

Кареты скорой помощи созданы на базе итальянских Fiat Ducato. Средства на их постройку выделило правительство Канады.

Украинские медики получили крупную партию современных карет скорой помощи. Выпустило их отечественное предприятие "Спец-Ком-Сервис", производящее продукцию под брендом Polycar. Об этом сообщается на его официальном сайте.

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Украине необходимы около 400 карет скорой помощи

Несмотря на войну украинский производитель возобновил работу. Выпуск авто профинансировало правительство Канады в рамках программы развития ООН.

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Постройку авто профинансировало правительство Канады

Кареты скорой помощи построили на шасси итальянского Fiat Ducato в исполнении L2H2 – с удлиненной колесной базой и высокой крышей. Автомобили оснащены 2,3-литровым 130-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой механической КПП.

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Fiat Ducato получили набор современного медицинского оборудования – кислородные баллоны, монитор давления, пульсоксиметр, глюкометр, дефибриллятор, электрокардиограф, холодильник для медикаментов.

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Внутри установлено современное медицинское оборудование

Украина сейчас остро нуждается в авто скорой помощи. По словам заместителя министра здравоохранения Алексея Яременко, для нормальной работы системы экстренной помощи нужно еще около 400 машин. Во время боевых действий уничтожено 68 медицинских авто, а 242 – получили повреждения.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине начался выпуск внедорожников для ВСУ. Они простые по конструкции и стоят 80-90 тысяч гривен.