В Украине во время войны наладили выпуск современных авто скорой помощи (фото)
Кареты скорой помощи созданы на базе итальянских Fiat Ducato. Средства на их постройку выделило правительство Канады.
Украинские медики получили крупную партию современных карет скорой помощи. Выпустило их отечественное предприятие "Спец-Ком-Сервис", производящее продукцию под брендом Polycar. Об этом сообщается на его официальном сайте.
Несмотря на войну украинский производитель возобновил работу. Выпуск авто профинансировало правительство Канады в рамках программы развития ООН.
Кареты скорой помощи построили на шасси итальянского Fiat Ducato в исполнении L2H2 – с удлиненной колесной базой и высокой крышей. Автомобили оснащены 2,3-литровым 130-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой механической КПП.Важно
Fiat Ducato получили набор современного медицинского оборудования – кислородные баллоны, монитор давления, пульсоксиметр, глюкометр, дефибриллятор, электрокардиограф, холодильник для медикаментов.
Украина сейчас остро нуждается в авто скорой помощи. По словам заместителя министра здравоохранения Алексея Яременко, для нормальной работы системы экстренной помощи нужно еще около 400 машин. Во время боевых действий уничтожено 68 медицинских авто, а 242 – получили повреждения.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине начался выпуск внедорожников для ВСУ. Они простые по конструкции и стоят 80-90 тысяч гривен.