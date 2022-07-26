В Україні під час війни налагодили випуск сучасних авто швидкої допомоги (фото)

Карети швидкої допомоги створені на базі італійських Fiat Ducato. Кошти для їхнього будівництва виділив уряд Канади.

Українські медики отримали велику партію сучасних карет швидкої допомоги. Випустило їх вітчизняне підприємство "Спец-Ком-Сервіс", яке виробляє продукцію під брендом Polycar. Про це повідомляють на його офіційному сайті.

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[ + – ] Україні потрібні близько 400 карет швидкої допомоги

Попри війну, український виробник відновив роботу. Випуск авто профінансував уряд Канади у межах програми розвитку ООН.

[ + – ] Будівництво авто профінансував уряд Канади

Карети швидкої допомоги побудували на шасі італійського Fiat Ducato у виконанні L2H2 — з подовженою колісною базою та високим дахом. Автомобілі оснащені 2,3-літровим 130-сильним турбодизелем та 6-ступінчастою механічною КПП.

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Fiat Ducato одержали набір сучасного медичного обладнання — кисневі балони, монітор тиску, пульсоксиметр, глюкометр, дефібрилятор, електрокардіограф, холодильник для медикаментів.

[ + – ] Усередині встановлено сучасне медичне обладнання

Україна зараз гостро потребує авто швидкої допомоги. За словами заступника міністра охорони здоров'я Олексія Яременка, для нормальної роботи системи екстреної допомоги потрібно ще близько 400 машин. Під час бойових дій знищено 68 медичних авто, а 242 — отримали пошкодження.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні розпочався випуск позашляховиків для ЗСУ. Вони прості за конструкцією та коштують 80-90 тисяч гривень.