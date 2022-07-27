Honda празднует 50-летие своей самой популярной модели (фото)
Honda Civic — самая успешная модель в истории японской марки. Она вывела Honda на глобальный рынок и за полвека в 170 странах мира продано свыше 27,5 миллионов этих авто.
В нынешнем году исполняется 50 лет Honda Civic. Именно эта модель С-класса сделала японский бренд известным на весь мир. В Honda решили отметить юбилей знакового авто.
Самая первая Honda Civic 1972 года оказалась очень успешной за пределами Японии, хотя до этого о марке мало кто слышал в Европе или США. Компактный 3,5-метровый автомобиль весом всего 680 кг удачно дебютировал – как раз начался топливный кризис и в мире вырос спрос на экономичные модели.
Покупатели оценили не только малый расход топлива, но и высокое качество сборки, и управляемость Honda Civic. Хорошо настроенная ходовая стала своего рода визитной карточкой всех поколений модели.
Особенно популярной Honda Civic стала в 80-х и 90-х годах. Ее позиционировали, как недорогой автомобиль для активных водителей. Топовые версии получили двигатели с фирменной системой регулировки фаз газораспределения VTEC.Важно
С 1998 года выпускают и заряженные Honda Civic Type R. Вместе с тем, Civic стал одной из первых моделей в классе с гибридной силовой установкой.
Всего за полвека в 170 странах мира продано 27,5 миллионов Honda Civic. Сейчас в производстве уже одиннадцатое поколение модели, а своеобразным подарком к юбилей стала новая Honda Civic Type R.
Ранее Фокус рассказывал про новый кроссовер Honda CR-V. Он стал крупнее и солиднее на вид.