Honda празднует 50-летие своей самой популярной модели (фото)

Honda Civic — самая успешная модель в истории японской марки. Она вывела Honda на глобальный рынок и за полвека в 170 странах мира продано свыше 27,5 миллионов этих авто.

В нынешнем году исполняется 50 лет Honda Civic. Именно эта модель С-класса сделала японский бренд известным на весь мир. В Honda решили отметить юбилей знакового авто.

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[ + – ] С Civic Honda добилась успеха на глобальном рынке Фото: Honda

Самая первая Honda Civic 1972 года оказалась очень успешной за пределами Японии, хотя до этого о марке мало кто слышал в Европе или США. Компактный 3,5-метровый автомобиль весом всего 680 кг удачно дебютировал – как раз начался топливный кризис и в мире вырос спрос на экономичные модели.

[ + – ] За 50 лет выпустили 11 поколений Honda Civic Фото: Honda

Покупатели оценили не только малый расход топлива, но и высокое качество сборки, и управляемость Honda Civic. Хорошо настроенная ходовая стала своего рода визитной карточкой всех поколений модели.

[ + – ] Особенно популярной Honda Civic стала в 80-х и 90-х Фото: Honda

Особенно популярной Honda Civic стала в 80-х и 90-х годах. Ее позиционировали, как недорогой автомобиль для активных водителей. Топовые версии получили двигатели с фирменной системой регулировки фаз газораспределения VTEC.

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С 1998 года выпускают и заряженные Honda Civic Type R. Вместе с тем, Civic стал одной из первых моделей в классе с гибридной силовой установкой.

[ + – ] Первая Honda Civic Type R 1998 года Фото: Honda

Всего за полвека в 170 странах мира продано 27,5 миллионов Honda Civic. Сейчас в производстве уже одиннадцатое поколение модели, а своеобразным подарком к юбилей стала новая Honda Civic Type R.

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