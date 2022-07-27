Honda святкує 50-річчя своєї найпопулярнішої моделі (фото)

Honda Civic — найуспішніша модель в історії японської марки. Вона вивела Honda на глобальний ринок, і за пів століття у 170 країнах світу продали понад 27,5 мільйона цих авто.

Цього року виповнюється 50 років Honda Civic. Саме ця модель С-класу зробила японський бренд відомим на весь світ. У Honda вирішили відзначити ювілей знакового авто.

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[ + – ] Із Civic Honda досягла успіху на глобальному ринку Фото: Honda

Найперша Honda Civic 1972 виявилася дуже успішною за межами Японії, хоча до цього про марку мало хто чув у Європі чи США. Компактний 3,5-метровий автомобіль вагою всього 680 кг вдало дебютував — якраз почалася паливна криза, і у світі зріс попит на економічні моделі.

[ + – ] За 50 років випустили 11 поколінь Honda Civic Фото: Honda

Покупці оцінили не тільки малу витрату палива, але й високу якість складання та керованість Honda Civic. Добре налаштована ходова стала своєрідною візитною карткою всіх поколінь моделі.

[ + – ] Особливо популярною Honda Civic стала у 80-х і 90-х Фото: Honda

Особливо популярною Honda Civic стала у 80-х і 90-х роках. Її позиціонували як недорогий автомобіль для активних водіїв. Топові версії отримали двигуни з фірмовою системою регулювання фаз газорозподілу VTEC.

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Із 1998 року випускають і заряджувані Honda Civic Type R. Разом із тим, Civic став однією з перших моделей у класі з гібридною силовою установкою.

[ + – ] Перша Honda Civic Type R 1998 року Фото: Honda

Усього за пів століття у 170 країнах світу продали 27,5 мільйонів Honda Civic. Нині у виробництві вже одинадцяте покоління моделі, а своєрідним подарунком до ювілею стала нова Honda Civic Type R.

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