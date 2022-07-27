Ошибка на 6,6 миллионов евро: в Греции выписали рекордный штраф за неправильную парковку
Жительница греческого острова Родос получила "письмо счастья" с квитанцией на оплату штрафа на сумму 6 648 444 евро. От шока она чуть не потеряла сознание.
В Греции владелице автомобиля выписали самый большой в мире штраф за нарушение правил парковки. В квитанции указана сумма 6 648 444 евро. Об этом пишет издание Rodiaki.
Инцидент произошел несколько дней назад на греческом острове Родос. Местная жительница получила так называемое "письмо счастья" — извещение о начислении штрафа за парковку в неположенном месте.
Когда она открыла конверт и увидела квитанцию, то сначала подумала, что выписан штраф в 6648 евро (что тоже немало, ведь в среднем штрафы в Греции составляют 40-80 евро). Но когда вчиталась, то чуть не потеряла сознание от шока.
Впрочем, позже гречанка взяла себя в руки и отправилась в местный муниципалитет. Там она предъявила квитанцию и пошутила, что у нее нет 6,6 миллионов евро на банковской карте, а потому придется платить наличными.Важно
Чиновников огромный штраф также шокировал. Естественно, его сразу признали ошибочным и отменили. Хотя до сих пор в муниципалитете не могут толком объяснить, почему выписана столь астрономическая сумма — очевидно причиной стал сбой программного обеспечения.
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