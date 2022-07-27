Помилка на 6,6 мільйонів євро: у Греції виписали рекордний штраф за неправильне паркування
Мешканка грецького острова Родос отримала "лист щастя" з квитанцією на сплату штрафу на суму 6 648 444 євро. Від шоку вона мало не знепритомніла.
У Греції власниці автомобіля виписали найбільший у світі штраф за порушення правил паркування. У квитанції зазначили суму 6 648 444 євро. Про це пише видання Rodiaki.
Інцидент трапився кілька днів тому на грецькому острові Родос. Місцева мешканка отримала так званий "лист щастя" — повідомлення про нарахування штрафу за паркування в недозволеному місці.
Коли вона відкрила конверт і побачила квитанцію, то спочатку подумала, що виписаний штраф у 6648 євро (що теж чимало, адже в середньому штрафи в Греції становлять 40-80 євро). Але коли вчиталася, то мало не знепритомніла від шоку.
Утім, згодом гречанка взяла себе в руки та вирушила в місцевий муніципалітет. Там вона пред'явила квитанцію та пожартувала, що не має 6,6 мільйонів євро на банківській карті, а тому доведеться платити готівкою.Важливо
Чиновників величезний штраф також шокував. Природно, його одразу визнали помилковим і скасували. Хоча досі в муніципалітеті не можуть пояснити, чому виписана така астрономічна сума — очевидно, причиною став збій програмного забезпечення.
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