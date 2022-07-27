Авторынок США продемонстрировал стремительный обвал: причины и ТОП-10 лидеров

Причинами падения продаж называют дефицит новых автомобилей и рост цен. Вместе с тем, некоторым брендам удалось добиться стремительного роста более, чем на 50%.

Продажи новых авто в США за 2022 год снизились сразу на 16,8%. В первом полугодии американцы купили только 6,92 миллиона машин. Об этом свидетельствует статистика сайта focus2move.

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Авторынок США серьезно лихорадит и уровень продаж продолжает снижаться – в июне, например, они упали уже на 19,3%. За последнее десятилетие хуже было только в 2020 году во время всплеска коронавируса.

[ + – ] Самый популярный автомобиль в США — Ford F-150 Фото: Ford

Причины обвала известны. Во-первых, это дефицит авто многих популярных моделей – из-за нехватки микросхем заводы не могут выйти на плановые объемы производства. За некоторыми машинами уже выстроились очереди на год вперед.

Во-вторых, свою роль сыграла инфляция – автомобили ощутимо подорожали. Средняя стоимость нового авто из США достигла $66 000.

Нестабильность привела к смене лидера. На первое место вышел Ford с 865 тыс. проданных машин – он подвинул на вторую позицию Toyota. Также отмечается стремительный рост продаж Tesla сразу на 57,8% — это позволило бренду выйти на третье место.

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Среди моделей традиционно лидируют популярные в США пикапы. Первое место сохраняет Ford F-150.

Самые популярные автомобили в США за 2022 год

Ford F-150 – 299 345 проданных авто Chevrolet Silverado – 261 827 Ram Pickup – 244 984 Toyota Camry – 135 925 Jeep Grand Cherokee – 134 369 GMC Sierra – 119 938 Toyota Highlander – 117 403 Toyota Corolla – 116 832 Chevrolet Equinox – 116 679 Honda CR-V – 116 602

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