UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Авторынок США продемонстрировал стремительный обвал: причины и ТОП-10 лидеров

106
продажи новых авто, продажи авто, авто из США, авторынок США, самые популярные авто из США
Фото: AP | Авторынок США обвалился на 16,8% в 2022 году

Причинами падения продаж называют дефицит новых автомобилей и рост цен. Вместе с тем, некоторым брендам удалось добиться стремительного роста более, чем на 50%.

Продажи новых авто в США за 2022 год снизились сразу на 16,8%. В первом полугодии американцы купили только 6,92 миллиона машин. Об этом свидетельствует статистика сайта focus2move.

Авторынок США серьезно лихорадит и уровень продаж продолжает снижаться – в июне, например, они упали уже на 19,3%. За последнее десятилетие хуже было только в 2020 году во время всплеска коронавируса.

продажи новых авто, продажи авто, авто из США, авторынок США, самые популярные авто из США
Самый популярный автомобиль в США — Ford F-150
Фото: Ford

Причины обвала известны. Во-первых, это дефицит авто многих популярных моделей – из-за нехватки микросхем заводы не могут выйти на плановые объемы производства. За некоторыми машинами уже выстроились очереди на год вперед.

Во-вторых, свою роль сыграла инфляция – автомобили ощутимо подорожали. Средняя стоимость нового авто из США достигла $66 000.

Нестабильность привела к смене лидера. На первое место вышел Ford с 865 тыс. проданных машин – он подвинул на вторую позицию Toyota. Также отмечается стремительный рост продаж Tesla сразу на 57,8% — это позволило бренду выйти на третье место.

Важно
Tesla сенсационно потеряла лидерство на рынке электромобилей
Tesla сенсационно потеряла лидерство на рынке электромобилей

Среди моделей традиционно лидируют популярные в США пикапы. Первое место сохраняет Ford F-150.

Самые популярные автомобили в США за 2022 год

  1. Ford F-150 – 299 345 проданных авто
  2. Chevrolet Silverado – 261 827
  3. Ram Pickup – 244 984
  4. Toyota Camry – 135 925
  5. Jeep Grand Cherokee – 134 369
  6. GMC Sierra – 119 938
  7. Toyota Highlander – 117 403
  8. Toyota Corolla – 116 832
  9. Chevrolet Equinox – 116 679
  10. Honda CR-V – 116 602

Ранее Фокус сообщал, что в РФ массово закрываются автосалоны — им нечем торговать.