Авторинок США продемонстрував стрімкий обвал: причини і ТОП-10 лідерів

Причинами падіння продажів називають дефіцит нових автомобілів і зростання цін. Разом із тим, деяким брендам вдалося досягти стрімкого зростання більш ніж на 50%.

Продажі нових авто в США за 2022 рік знизилися відразу на 16,8%. У першому півріччі американці купили лише 6,92 мільйона машин. Про це свідчить статистика сайту focus2move.

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Авторинок США серйозно лихоманить, і рівень продажів продовжує знижуватися — у червні, наприклад, вони впали вже на 19,3%. За останнє десятиліття гірше було лише 2020 року під час сплеску коронавірусу.

[ + – ] Найпопулярніший автомобіль у США — Ford F-150 Фото: Ford

Причини обвалу відомі. По-перше, це дефіцит авто багатьох популярних моделей — через брак мікросхем заводи не можуть вийти на планові обсяги виробництва. За деякими машинами вже вишикувалися черги на рік уперед.

По-друге, свою роль відіграла інфляція — автомобілі відчутно подорожчали. Середня вартість нового авто зі США досягла $66 000.

Нестабільність призвела до зміни лідера. На перше місце вийшов Ford із 865 тис. проданих машин — він посунув на другу позицію Toyota. Також наголошується на стрімкому зростанні продажів Tesla відразу на 57,8% — це дозволило бренду вийти на третє місце.

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Серед моделей традиційно лідирують популярні в США пікапи. Перше місце зберігає Ford F-150.

Найпопулярніші автомобілі в США за 2022 рік

Ford F-150 — 299 345 проданих авто Chevrolet Silverado — 261 827 Ram Pickup — 244 984 Toyota Camry — 135 925 Jeep Grand Cherokee — 134 369 GMC Sierra — 119 938 Toyota Highlander — 117 403 Toyota Corolla — 116 832 Chevrolet Equinox — 116 679 Honda CR-V — 116 602

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ масово закриваються автосалони — їм нема чим торгувати.