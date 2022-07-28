Toyota готовит две новых гибридных модели: изображения и подробности

Новое поколение массового гибрида Toyota Prius дебютирует в декабре. А весной презентуют минивэн Alphard четвертой генерации, который теперь будет доступен исключительно в гибридных версиях.

Toyota ведет разработку двух новых гибридов. Их должны презентовать в конце нынешнего и начале 2023 года. Об этом сообщает японский сайт BestCarWeb.

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Первой дебютирует новая Toyota Prius – ее планируют показать в декабре. Хэтчбек пятого поколения сохранит авангардный дизайн с характерным обтекаемым силуэтом.

Toyota Prius 2023 построят на платформе TNGA, которую использует и нынешнее поколение модели. Как и прежде, она будет доступна в двух версиях – как стандартный и подзаряжаемый гибриды.

[ + – ] Новая Toyota Alphard теперь будет доступна только в гибридных версиях Фото: BestCarWeb

В обоих случаях установят 1,8-литровую бензиновую четверку и электромотор, а емкость аккумуляторной батареи увеличат. Также не исключено появление со временем инновационной модификации с ГБО на водородном топливе.

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А весной 2023 года появится новая Toyota Alphard четвертой генерации. Большой пятиметровый минивэн сохранит нестандартный дизайн с огромной решеткой радиатора и богатую комплектацию. Ожидаются гибридные варианты с 2,5-литровым атмосферным и 2,4-литровым турбированным бензиновыми двигателями.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota Land Cruiser Prado нового поколения презентуют следующим летом. Внедорожник также получит гибридную версию.

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