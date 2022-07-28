Toyota готує дві нові гібридні моделі: зображення і подробиці

Нове покоління масового гібрида Toyota Prius дебютує у грудні. А навесні презентують мінівен Alphard четвертої генерації, який тепер буде доступний виключно у гібридних версіях.

Toyota веде розробку двох нових гібридів Їх мають презентувати наприкінці нинішнього та на початку 2023 року. Про це повідомляє японський вебсайт BestCarWeb.

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Першою дебютує нова Toyota Prius — її планують показати у грудні. Хетчбек п'ятого покоління збереже авангардний дизайн із характерним обтічним силуетом.

Toyota Prius 2023 збудують на платформі TNGA, яку використовує і нинішнє покоління моделі. Як і раніше, вона буде доступна в двох версіях — як стандартний і гібрид, що заряджаються.

[ + – ] Нова Toyota Alphard тепер буде доступна лише в гібридних версіях Фото: BestCarWeb

В обох випадках встановлять 1,8-літрову бензинову четвірку й електромотор, а ємність акумуляторної батареї збільшать. Також не заперечується поява з часом інноваційної модифікації із ГБО на водневому паливі.

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А навесні 2023 з'явиться нова Toyota Alphard четвертої генерації. Великий п'ятиметровий мінівен збереже нестандартний дизайн із величезними радіаторними гратами і багату комплектацію. Очікуються гібридні варіанти з 2,5-літровим атмосферним та 2,4-літровим турбованим бензиновими двигунами.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota Land Cruiser Prado нового покоління презентують наступного літа. Позашляховик також отримає гібридну версію.

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