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Уникальные суперкары Ferrari продадут с аукциона за $10 миллионов (фото)

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Ferrari 375 America Vignale, Ferrari 375, суперкар Ferrari, Ferrari Daytona, Ferrari 365 GTB/4 Daytona
Фото: Sotheby’s | Ferrari 375 America Vignale оценили в 6,5-7 миллионов долларов

В США уйдут с молотка два раритетных суперкара Ferrari. Прототип Ferrari 365 GTB/4 Daytona оценили в 3 миллиона долларов, а кабриолет Ferrari 375 America Vignale — в $6,5-7 миллионов.

В американском Монтерее на аукцион RM Sotheby’s выставили сразу два очень редких суперкара Ferrari. Суммарно за эти автомобили планируют выручить около 10 миллионов долларов. Подробности раритетных машин раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

Ferrari 375 America Vignale, Ferrari 375, суперкар Ferrari, Ferrari Daytona, Ferrari 365 GTB/4 Daytona
Прототип Ferrari 365 GTB/4 Daytona использовался для откатки новых технологий
Фото: Sotheby’s

Оба авто отреставрированы и в отличном состоянии. Прототип Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1968 года оценили примерно в $3 миллиона. Всего выпустили только три таких купе и их использовали для испытаний и отработки технологий новой модели.

Ferrari 375 America Vignale, Ferrari 375, суперкар Ferrari, Ferrari Daytona, Ferrari 365 GTB/4 Daytona
Всего выпустили лишь три предсерийных Ferrari Daytona
Фото: Sotheby’s

Автомобиль построили на базе предыдущей модели Ferrari 275 GTB/4 и у нее позаимствовали переднюю часть с круглыми фарами (у серийной Daytona фары выдвижные), а также двигатель. V12 объемом 3,3 л развивает 300 л. с.

Ferrari 375 America Vignale, Ferrari 375, суперкар Ferrari, Ferrari Daytona, Ferrari 365 GTB/4 Daytona
Авто отреставрировано выглядит отлично
Фото: Sotheby’s

Кабриолет Ferrari 375 America 1954 года с эксклюзивным кузовом от Vignale еще более редкий – он существует в одном-единственном экземпляре. Поэтому за него планируют выручить 6,5-7 миллионов долларов.

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Название модели намекает, что модель создавали для американского рынка. Всего выпустили только 12 Ferrari 375 America и все они уникальные и с разным дизайном – среди них нет двух одинаковых авто.

Ferrari 375 America Vignale, Ferrari 375, суперкар Ferrari, Ferrari Daytona, Ferrari 365 GTB/4 Daytona
Кабриолет Ferrari 375 America Vignale существует в единственном экземпляре
Ferrari 375 America Vignale, Ferrari 375, суперкар Ferrari, Ferrari Daytona, Ferrari 365 GTB/4 Daytona
Авто создали специально для американского рынка
Ferrari 375 America Vignale, Ferrari 375, суперкар Ferrari, Ferrari Daytona, Ferrari 365 GTB/4 Daytona
Суперкар был одним из самых быстрых авто своего времени
Ferrari 375 America Vignale, Ferrari 375, суперкар Ferrari, Ferrari Daytona, Ferrari 365 GTB/4 Daytona
Под капотом установлен 300-сильный V12
Ferrari 375 America Vignale, Ferrari 375, суперкар Ferrari, Ferrari Daytona, Ferrari 365 GTB/4 Daytona
Ferrari 375 America Vignale, Ferrari 375, суперкар Ferrari, Ferrari Daytona, Ferrari 365 GTB/4 Daytona
Ferrari 375 America Vignale, Ferrari 375, суперкар Ferrari, Ferrari Daytona, Ferrari 365 GTB/4 Daytona
Ferrari 375 America Vignale, Ferrari 375, суперкар Ferrari, Ferrari Daytona, Ferrari 365 GTB/4 Daytona

Суперкар был одним из самых мощных и быстрых авто своего времени. Его 4,5-литровый V12 мощностью 300 л. с. позволяет развить 240 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили редчайший 85-летний Bugatti с очень элегантным дизайном. За него планируют выручить 12 миллионов долларов.

Также мы писали, что на аукционе продадут знаменитый DeLorean из фильма "Назад в будущее" в состоянии нового авто.