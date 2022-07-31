Унікальні суперкари Ferrari продадуть із аукціону за $10 мільйонів (фото)

У США підуть з молотка два раритетні суперкари Ferrari. Прототип Ferrari 365 GTB/4 Daytona оцінили у 3 мільйони доларів, а кабріолет Ferrari 375 America Vignale — у $6,5-7 мільйонів.

В американському Монтереї на аукціон RM Sotheby's виставили відразу два дуже рідкісні суперкари Ferrari. Сумарно за ці автомобілі планують отримати близько 10 мільйонів доларів. Деталі раритетних машин розкрили на офіційному сайті аукціонного дому.

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[ + – ] Прототип Ferrari 365 GTB/4 Daytona використовувався для відпрацювання нових технологій. Фото: Sotheby’s

Обидва авто відреставровані і у чудовому стані. Прототип Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1968 оцінили приблизно в $3 мільйони. Усього випустили лише три таких купе, їх використали для випробувань та відпрацювання технологій нової моделі.

[ + – ] Усього випустили лише три передсерійні Ferrari Daytona Фото: Sotheby’s

Автомобіль побудували на базі попередньої моделі Ferrari 275 GTB/4 і запозичили передню частину з круглими фарами (у серійної Daytona фари висувні), а також двигун V12 об'ємом 3,3 л, що розвиває 300 к. с.

[ + – ] Відреставроване авто виглядає чудово Фото: Sotheby’s

Кабріолет Ferrari 375 America 1954 з ексклюзивним кузовом від Vignale ще рідкісніший — він існує в одному-єдиному екземплярі. Тому за нього планують виручити 6,5-7 мільйонів доларів.

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Назва моделі натякає, що модель створювали для американського ринку. Усього випустили лише 12 Ferrari 375 America і всі вони унікальні та з різним дизайном — серед них немає двох однакових авто.

[ + – ] Кабріолет Ferrari 375 America Vignale існує в єдиному екземплярі [ + – ] Авто створили спеціально для американського ринку [ + – ] Суперкар був одним із найшвидших авто свого часу [ + – ] Під капотом встановлений 300-сильний V12

Суперкар був одним з найпотужніших і найшвидших авто свого часу. Його 4,5-літровий V12 потужністю 300 к. с. дозволяє розвинути 240 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили рідкісний 85-річний Bugatti із дуже елегантним дизайном. За нього планують виручити 12 мільйонів доларів.

Також ми писали, що на аукціоні продадуть знаменитий DeLorean із фільму "Назад у майбутнє" у стані нового авто.