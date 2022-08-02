Мир перевернулся: культовые Dodge Charger и Challenger станут электромобилями (видео)

Перевод Dodge Challenger и Charger на электротягу продиктован не только заботой об экологии, но и желанием повысить мощность авто. Модели с бензиновыми V8 прекратят выпускать в 2024 году.

Новые Dodge Charger и Challenger будут электромобилями. Слухи об этом циркулировали давно, однако теперь информацию об отказе от бензиновых V8 официально подтвердила пресс-служба производителя сайту Motor1.

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Сообщается, что купе Dodge Challenger и седан Charger нового поколения появятся в 2024 году и будут оснащаться исключительно электрическими силовыми установками. Ранее считалось, что электрокары будут выпускать параллельно с бензиновыми версиями моделей.

[ + – ] Прототип электромобиля Dodge покажут 12 августа Фото: скриншот/youtube

Такое решение обусловлено двумя причинами. Во-первых, это новые жесткие эко-стандарты, ставящие крест на больших V8. К 2030 году концерн Stellantis планирует полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания и постепенно будет сокращать количество бензиновых и дизельных моделей.

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Во-вторых, в Dodge захотели добавить мощности для Charger и Challenger. Электромоторы позволяют легко это сделать, пусть даже не все поклонники моделей воспримут такую революцию. Дело в том, что культовые американские авто еще в 60-70-х годах оснащались огромными V8 мощностью до 425 л. с., а сейчас в линейке есть 707-сильный вариант Hellcat и 840-сильный Demon.

[ + – ] Электрические Dodge Charger и Challenger будут мощнее бензиновых

Подробностей о новых моделях пока немного. Известно, что предсерийный концепт одного из электрокаров покажут уже 12 августа и уже опубликованы его тизеры. Он будет построен на платформе Stellantis STLA, позволяющей установить четыре мотора мощностью около 900 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что именно Dodge Challenger подарили украинским военным, потопившим крейсер "Москва".