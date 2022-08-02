Світ перевернувся: культові Dodge Charger і Challenger стануть електромобілями (відео)
Переведення Dodge Challenger і Charger на електротягу продиктоване не лише турботою про екологію, але й бажанням підвищити потужність авто. Моделі з бензиновими V8 припинять випускати у 2024 році.
Нові Dodge Charger і Challenger будуть електромобілями. Чутки про це циркулювали давно, проте наразі інформацію про відмову від бензинових V8 офіційно підтвердила пресслужба виробника сайту Motor1.
Повідомляється, що купе Dodge Challenger і седан Charger нового покоління з'являться в 2024 році й оснащуватимуться виключно електричними силовими установками. Раніше вважалося, що електрокари випускатимуть паралельно з бензиновими версіями моделей.
Таке рішення обумовлено двома причинами. По-перше, це нові жорсткі екостандарти, що ставить хрест на великих V8. До 2030 року концерн Stellantis планує повністю відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння і поступово скорочуватиме кількість бензинових і дизельних моделей.Важливо
По-друге, Dodge захотіли додати потужності для Charger і Challenger. Електромотори дозволяють це легко зробити, нехай навіть не всі шанувальники моделей сприймуть таку революцію. Справа в тому, що культові американські автомобілі ще в 60-70-х роках оснащувалися величезними V8 потужністю до 425 к. с., а зараз у лінійці є 707-сильний варіант Hellcat та 840-сильний Demon.
Подробиць про нові моделі поки що небагато. Відомо, що передсерійний концепт одного з електрокарів покажуть уже 12 серпня і вже опубліковано його тизери. Він буде побудований на платформі Stellantis STLA, що дозволяє встановити чотири двигуни потужністю майже 900 к. с.
Раніше Фокус повідомляв, що саме Dodge Challenger подарували українським військовим, які потопили крейсер "Москва".