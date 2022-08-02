Определены самые популярные автомобили в TikTok: без сюрпризов не обошлось

Эксперты подсчитали количество просмотров видео в TikTok с авто разных марок и моделей. Результаты оказались весьма неожиданными.

Социальная сеть TikTok уже насчитывает почти миллиард пользователей, поэтом неудивительно, что туда потянулись и автопроизводители. Эксперты американской страховой компании Confused узнали, какие авто пользуются наибольшей популярностью в TikTok.

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[ + – ] Самым популярным авто в TikTok неожиданно оказался пикап Ford Maverick Фото: Ford

В рамках по хэштегам нашли видео с авто той или иной марки и модели и подсчитали их просмотры. Выяснилось, что наиболее популярный бренд авто в TikTok – BMW, собравший 49,2 миллиарда просмотров. На втором месте – Mercedes-Benz (27,1 млрд.), а третью и четвертю позиции делят Audi и Honda – по 20,4 млрд. просмотров.

Самый популярный автомобиль в TikTok – не суперкар и не роскошная модель, а недорогой пикап Ford Maverick. Он довольно быстро собрал 10,9 млрд. просмотров видео и опередил Ford Mustang (10,7 млрд.). Третье место – у Toyota Supra с 9,4 млрд. просмотров.

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Самые популярные автомобили в TikTok за 2022 год:

Ford Maverick – 10,9 млрд. просмотров видео Ford Mustang – 10,7 млрд. Toyota Supra – 9,4 млрд. Nissan GT-R – 8,4 млрд. Subaru WRX – 4,1 млрд. Chevrolet Camaro – 3,9 млрд. Volkswagen Passat – 2,2 млрд. Lamborghini Huracan – 2 млрд.

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