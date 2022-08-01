Какие б/у авто чаще всего продают в Украине во время войны (статистика)
Больше всего подержанных машин продается в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Львовской областях. Цены на авто с пробегом существенно отличаются в разных регионах.
Полномасштабная война в Украине не уменьшила спрос на автомобили. Наоборот, украинцы стали активнее интересоваться машинами, особенно после введения бесплатной растаможки. Рынок авто с пробегом проанализировали на сайте OLX.
Если с 1 января по 24 февраля украинские автомобилисты 1,8 млн. раз искали машину с пробегом, то с апреля по июнь – 2,3 млн раз. Регионами-лидерами являются Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области. В марте на пятое место резко поднялась Ивано-Франковская область – это объясняется наплывом туда временно перемещенных граждан.
Продажа б/у авто в Украине за 2022 год — предложение и цены
Хотя украинские автомобилисты в последнее время чаще выбирают кроссоверы, в предложении больше всего седанов. Причем, во время войны во Львовской и Ивано-Франковской областях этих авто стали продавать на 81,5% больше.
Бензиновых машин больше всего выставили на продажу в Киевской области (25,8 тыс. объявлений), а дизельных – во Львовской (13 тыс.). В этих же регионах и наибольшее предложение электромобилей (1,5 тыс.), а вот выбор гибридов самый широкий в Одесской области (620 шт.).
Больше всего в Украине продается автомобилей Volkswagen – этот бренд лидирует в Киевской (5875 объявлений), Львовской (4837) и Ивано-Франковской (2414) областях. В Одесской области на первом месте Toyota (1887 объявлений), а на Днепропетровщине – Daewoo (2575).Важно
Также отмечается, что цены на б/у авто одной и той же модели могут существенно отличаться в разных регионах Украины.
Средние цены на популярные подержанные авто в Украине за апрель-июнь 2022 года (в гривнях)
|Модель
|Днепропетровская
|Ивано-Франковская
|Киевская
|Львовская
|Одесская
|Volkswagen Passat 2012
|292 126
|293 859
|301 622
|317 005
|300 794
|Toyota Camry 2008
|283 042
|199 431
|272 539
|259 385
|273 467
|Daewoo Lanos 2007
|77 987
|76 373
|71 109
|68 404
|69 331
Ранее Фокус сообщал, что б/у авто в Украине существенно подешевели за последнее время.