Украина стала одним из ключевых импортеров авто из ЕС (статистика)

Украина ввозит больше авто из Евросоюза, чем Швейцария, Япония или Норвегия. За пять лет импорт вырос в четыре раза и уже превысил 200 тысяч единиц в год.

Украина попала в перечень основных импортеров автомобилей из Европейского союза. Об этом свидетельствует опубликованная недавно статистика Ассоциации европейских автопроизводителей АСЕА.

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За 2021 год страны ЕС экспортировали автомобилей на 140 миллиардов евро. Из них 126,8 млрд. евро приходится на легковые машины, их поставили 5,1 миллиона единиц.

В Украину за прошлый год ввезли 209 733 авто из ЕС (как новых, так и подержанных) — и это пятый результат в мире. Выше нашей страны оказались только Великобритания, США, Китай и Турция.

[ + – ] В 2016-2021 годах импорт авто из ЕС в Украину вырос в 4 раза

ТОП-10 стран-импортеров авто из ЕС за 2021 год:

Великобритания – 980 362 единицы США – 648 127 Китай – 410 917 Турция – 317 128 Украина – 209 733 Швейцария – 204 444 Япония – 172 224 Южная Корея – 146 515 Норвегия – 122 860 Сербия – 122 001

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Как изменились цены на б/у авто в Украине за 2022 год (статистика)

Статистика АСЕА демонстрирует, что в 2016 году Украина ввезла 50 530 европейских машин. То есть, за пять лет импорт авто из ЕС вырос в четыре раза.

В нынешнем году позиции нашей страны должны существенно улучшиться, даже не смотря на войну и перебои с импортом новых авто. Только за первое полугодие благодаря бесплатной растаможке украинцы ввезли 264,5 тыс. б/у авто и большинство из них прибыли именно из ЕС.

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