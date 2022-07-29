Украина стала одним из ключевых импортеров авто из ЕС (статистика)
Украина ввозит больше авто из Евросоюза, чем Швейцария, Япония или Норвегия. За пять лет импорт вырос в четыре раза и уже превысил 200 тысяч единиц в год.
Украина попала в перечень основных импортеров автомобилей из Европейского союза. Об этом свидетельствует опубликованная недавно статистика Ассоциации европейских автопроизводителей АСЕА.
За 2021 год страны ЕС экспортировали автомобилей на 140 миллиардов евро. Из них 126,8 млрд. евро приходится на легковые машины, их поставили 5,1 миллиона единиц.
В Украину за прошлый год ввезли 209 733 авто из ЕС (как новых, так и подержанных) — и это пятый результат в мире. Выше нашей страны оказались только Великобритания, США, Китай и Турция.
ТОП-10 стран-импортеров авто из ЕС за 2021 год:
- Великобритания – 980 362 единицы
- США – 648 127
- Китай – 410 917
- Турция – 317 128
- Украина – 209 733
- Швейцария – 204 444
- Япония – 172 224
- Южная Корея – 146 515
- Норвегия – 122 860
- Сербия – 122 001
Статистика АСЕА демонстрирует, что в 2016 году Украина ввезла 50 530 европейских машин. То есть, за пять лет импорт авто из ЕС вырос в четыре раза.
В нынешнем году позиции нашей страны должны существенно улучшиться, даже не смотря на войну и перебои с импортом новых авто. Только за первое полугодие благодаря бесплатной растаможке украинцы ввезли 264,5 тыс. б/у авто и большинство из них прибыли именно из ЕС.
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