Україна стала одним із ключових імпортерів авто з ЄС (статистика)
Україна ввозить більше авто з Євросоюзу, ніж Швейцарія, Японія чи Норвегія. За п'ять років імпорт зріс у чотири рази і вже перевищив 200 тисяч одиниць на рік.
Україна потрапила до переліку основних імпортерів автомобілів із Європейського союзу. Про це свідчить опублікована нещодавно статистика Асоціації європейських автовиробників АСЕА.
За 2021 рік країни ЄС експортували автомобілів на 140 мільярдів євро. З них 126,8 млрд євро припадає на легкові машини, їх поставили 5,1 мільйонів одиниць.
В Україну за минулий рік ввезли 209 733 авто з ЄС (як нових, так і старих) — і це п'ятий результат у світі. Вище нашої країни виявилися лише Велика Британія, США, Китай і Туреччина.
ТОП-10 країн-імпортерів авто з ЄС за 2021 рік:
- Велика Британія — 980 362 одиниці.
- США — 648 127.
- Китай — 410 917.
- Туреччина — 317 128.
- Україна — 209 733.
- Швейцарія — 204 444.
- Японія — 172 224.
- Південна Корея — 146 515.
- Норвегія — 122 860.
- Сербія — 122 001.
Статистика АСЕА демонструє, що в 2016 році Україна ввезла 50 530 європейських машин. Тобто за п'ять років імпорт авто з ЄС зріс у чотири рази.
У нинішньому році позиції нашої країни мають суттєво покращитись, навіть незважаючи на війну та перебої з імпортом нових авто. Лише за перше півріччя завдяки безкоштовній розмитненні українці ввезли 264,5 тис. уживаних авто й більшість із них прибула саме з ЄС.
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