Україна стала одним із ключових імпортерів авто з ЄС (статистика)

Україна ввозить більше авто з Євросоюзу, ніж Швейцарія, Японія чи Норвегія. За п'ять років імпорт зріс у чотири рази і вже перевищив 200 тисяч одиниць на рік.

Україна потрапила до переліку основних імпортерів автомобілів із Європейського союзу. Про це свідчить опублікована нещодавно статистика Асоціації європейських автовиробників АСЕА.

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За 2021 рік країни ЄС експортували автомобілів на 140 мільярдів євро. З них 126,8 млрд євро припадає на легкові машини, їх поставили 5,1 мільйонів одиниць.

В Україну за минулий рік ввезли 209 733 авто з ЄС (як нових, так і старих) — і це п'ятий результат у світі. Вище нашої країни виявилися лише Велика Британія, США, Китай і Туреччина.

[ + – ] У 2016-2021 роках імпорт авто з ЄС в Україну зріс у 4 рази

ТОП-10 країн-імпортерів авто з ЄС за 2021 рік:

Велика Британія — 980 362 одиниці. США — 648 127. Китай — 410 917. Туреччина — 317 128. Україна — 209 733. Швейцарія — 204 444. Японія — 172 224. Південна Корея — 146 515. Норвегія — 122 860. Сербія — 122 001.

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Статистика АСЕА демонструє, що в 2016 році Україна ввезла 50 530 європейських машин. Тобто за п'ять років імпорт авто з ЄС зріс у чотири рази.

У нинішньому році позиції нашої країни мають суттєво покращитись, навіть незважаючи на війну та перебої з імпортом нових авто. Лише за перше півріччя завдяки безкоштовній розмитненні українці ввезли 264,5 тис. уживаних авто й більшість із них прибула саме з ЄС.

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