Які вживані авто найчастіше продають в Україні під час війни (статистика)
Найбільше вживаних машин продається у Київській, Дніпропетровській, Одеській і Львівській областях. Ціни на авто з пробігом суттєво відрізняються у різних регіонах.
Повномасштабна війна в Україні не зменшила попит на автомобілі. Навпаки, українці почали активніше цікавитись машинами, особливо після запровадження безкоштовного розмитнення. Ринок авто з пробігом проаналізували на сайті OLX.
Якщо з 1 січня по 24 лютого українські автомобілісти 1,8 млн разів шукали машину з пробігом, то з квітня по червень — 2,3 млн разів. Регіонами-лідерами є Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області. У березні на п'яте місце різко піднялася Івано-Франківська область — це пояснюється напливом тимчасово переміщених громадян.
Продаж уживаних авто в Україні за 2022 рік — пропозиції і ціни
Хоча українські автомобілісти останнім часом найчастіше обирають кросовери, у пропозиції найбільше седанів. Причому під час війни у Львівській та Івано-Франківській областях ці авто почали продавати на 81,5% більше.
Бензинових машин найбільше виставили на продаж у Київській області (25,8 тис. оголошень), а дизельних — у Львівській (13 тис.). У цих регіонах і найбільша пропозиція електромобілів (1,5 тис.), а ось вибір гібридів найширший в Одеській області (620 шт.).
Найбільше в Україні продається автомобілів Volkswagen — цей бренд лідирує у Київській (5 875 оголошень), Львівській (4 837) та Івано-Франківській (2 414) областях. В Одеській області на першому місці Toyota (1 887 оголошень), а на Дніпропетровщині — Daewoo (2 575).Важливо
Також наголошується, що ціни на вживані авто однієї і тієї ж моделі можуть суттєво відрізнятися в різних регіонах України.
Середні ціни на популярні вживані авто в Україні за квітень-червень 2022 року (у гривнях)
|Модель
|Дніпропетровська область
|Івано-Франківська область
|Київська область
|Львівська область
|Одеська область
|Volkswagen Passat 2012
|292 126
|293 859
|301 622
|317 005
|300 794
|Toyota Camry 2008
|283 042
|199 431
|272 539
|259 385
|273 467
|Daewoo Lanos 2007
|77 987
|76 373
|71 109
|68 404
|69 331
Раніше Фокус повідомляв, що авто в Україні суттєво подешевшали за останній час.