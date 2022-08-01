Які вживані авто найчастіше продають в Україні під час війни (статистика)

Найбільше вживаних машин продається у Київській, Дніпропетровській, Одеській і Львівській областях. Ціни на авто з пробігом суттєво відрізняються у різних регіонах.

Повномасштабна війна в Україні не зменшила попит на автомобілі. Навпаки, українці почали активніше цікавитись машинами, особливо після запровадження безкоштовного розмитнення. Ринок авто з пробігом проаналізували на сайті OLX.

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Якщо з 1 січня по 24 лютого українські автомобілісти 1,8 млн разів шукали машину з пробігом, то з квітня по червень — 2,3 млн разів. Регіонами-лідерами є Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області. У березні на п'яте місце різко піднялася Івано-Франківська область — це пояснюється напливом тимчасово переміщених громадян.

[ + – ] Середня ціна Toyota Camry 2008 року в різних областях коливається від 199 до 283 тис. гривень Фото: wikipedia

Продаж уживаних авто в Україні за 2022 рік — пропозиції і ціни

Хоча українські автомобілісти останнім часом найчастіше обирають кросовери, у пропозиції найбільше седанів. Причому під час війни у Львівській та Івано-Франківській областях ці авто почали продавати на 81,5% більше.

Бензинових машин найбільше виставили на продаж у Київській області (25,8 тис. оголошень), а дизельних — у Львівській (13 тис.). У цих регіонах і найбільша пропозиція електромобілів (1,5 тис.), а ось вибір гібридів найширший в Одеській області (620 шт.).

Найбільше в Україні продається автомобілів Volkswagen — цей бренд лідирує у Київській (5 875 оголошень), Львівській (4 837) та Івано-Франківській (2 414) областях. В Одеській області на першому місці Toyota (1 887 оголошень), а на Дніпропетровщині — Daewoo (2 575).

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Також наголошується, що ціни на вживані авто однієї і тієї ж моделі можуть суттєво відрізнятися в різних регіонах України.

Середні ціни на популярні вживані авто в Україні за квітень-червень 2022 року (у гривнях)

Модель Дніпропетровська область Івано-Франківська область Київська область Львівська область Одеська область Volkswagen Passat 2012 292 126 293 859 301 622 317 005 300 794 Toyota Camry 2008 283 042 199 431 272 539 259 385 273 467 Daewoo Lanos 2007 77 987 76 373 71 109 68 404 69 331

Раніше Фокус повідомляв, що авто в Україні суттєво подешевшали за останній час.