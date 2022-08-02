Визначено найпопулярніші автомобілі в TikTok: без сюрпризів не обійшлося
Експерти підрахували кількість переглядів відео в TikTok з авто різних марок і моделей. Результати виявилися дуже несподіваними.
Соціальна мережа TikTok уже налічує майже мільярд користувачів, тому не дивно, що туди потяглися й автовиробники. Експерти американської страхової компанії Confused дізналися, які авто користуються найбільшою популярністю в TikTok.
У межах за хештегами знайшли відео з авто тієї чи іншої марки і моделі та підрахували їх перегляди. З'ясувалося, що найпопулярніший бренд авто в TikTok — BMW, що зібрав 49,2 мільярди переглядів. На другому місці — Mercedes-Benz (27,1 млрд), а третю та чвертю позиції ділять Audi та Honda — по 20,4 млрд переглядів.
Найпопулярніший автомобіль у TikTok — не суперкар і не розкішна модель, а недорогий пікап Ford Maverick. Він досить швидко зібрав 10,9 млрд переглядів відео та випередив Ford Mustang (10,7 млрд). Третє місце — у Toyota Supra з 9,4 млрд переглядів.Важливо
Найпопулярніші автомобілі в TikTok за 2022 рік
- Ford Maverick — 10,9 млрд переглядів відео.
- Ford Mustang — 10,7 млрд.
- Toyota Supra — 9,4 млрд.
- Nissan GT-R — 8,4 млрд.
- Subaru WRX — 4,1 млрд.
- Chevrolet Camaro — 3,9 млрд.
- Volkswagen Passat — 2,2 млрд.
- Lamborghini Huracan — 2 млрд.
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