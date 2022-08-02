Визначено найпопулярніші автомобілі в TikTok: без сюрпризів не обійшлося

Експерти підрахували кількість переглядів відео в TikTok з авто різних марок і моделей. Результати виявилися дуже несподіваними.

Соціальна мережа TikTok уже налічує майже мільярд користувачів, тому не дивно, що туди потяглися й автовиробники. Експерти американської страхової компанії Confused дізналися, які авто користуються найбільшою популярністю в TikTok.

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[ + – ] Найпопулярнішим авто в TikTok несподівано виявився пікап Ford Maverick Фото: Ford

У межах за хештегами знайшли відео з авто тієї чи іншої марки і моделі та підрахували їх перегляди. З'ясувалося, що найпопулярніший бренд авто в TikTok — BMW, що зібрав 49,2 мільярди переглядів. На другому місці — Mercedes-Benz (27,1 млрд), а третю та чвертю позиції ділять Audi та Honda — по 20,4 млрд переглядів.

Найпопулярніший автомобіль у TikTok — не суперкар і не розкішна модель, а недорогий пікап Ford Maverick. Він досить швидко зібрав 10,9 млрд переглядів відео та випередив Ford Mustang (10,7 млрд). Третє місце — у Toyota Supra з 9,4 млрд переглядів.

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Ford Maverick — 10,9 млрд переглядів відео. Ford Mustang — 10,7 млрд. Toyota Supra — 9,4 млрд. Nissan GT-R — 8,4 млрд. Subaru WRX — 4,1 млрд. Chevrolet Camaro — 3,9 млрд. Volkswagen Passat — 2,2 млрд. Lamborghini Huracan — 2 млрд.

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