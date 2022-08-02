RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Визначено найпопулярніші автомобілі в TikTok: без сюрпризів не обійшлося

228
авто в тикток, авто в Tiktok, найпопулярніші авто в Ford Maverick, Ford Mustang
Фото: Motor Trend | Відео з автомобілями збирають мільярди переглядів у TikTok

Експерти підрахували кількість переглядів відео в TikTok з авто різних марок і моделей. Результати виявилися дуже несподіваними.

Соціальна мережа TikTok уже налічує майже мільярд користувачів, тому не дивно, що туди потяглися й автовиробники. Експерти американської страхової компанії Confused дізналися, які авто користуються найбільшою популярністю в TikTok.

авто в тикток, авто в Tiktok, найпопулярніші авто в Ford Maverick, Ford Mustang
Найпопулярнішим авто в TikTok несподівано виявився пікап Ford Maverick
Фото: Ford

У межах за хештегами знайшли відео з авто тієї чи іншої марки і моделі та підрахували їх перегляди. З'ясувалося, що найпопулярніший бренд авто в TikTok — BMW, що зібрав 49,2 мільярди переглядів. На другому місці — Mercedes-Benz (27,1 млрд), а третю та чвертю позиції ділять Audi та Honda — по 20,4 млрд переглядів.

Найпопулярніший автомобіль у TikTok — не суперкар і не розкішна модель, а недорогий пікап Ford Maverick. Він досить швидко зібрав 10,9 млрд переглядів відео та випередив Ford Mustang (10,7 млрд). Третє місце — у Toyota Supra з 9,4 млрд переглядів.

Важливо
Які вживані авто найчастіше продають в Україні під час війни (статистика)
Які вживані авто найчастіше продають в Україні під час війни (статистика)

Найпопулярніші автомобілі в TikTok за 2022 рік

  1. Ford Maverick — 10,9 млрд переглядів відео.
  2. Ford Mustang — 10,7 млрд.
  3. Toyota Supra — 9,4 млрд.
  4. Nissan GT-R — 8,4 млрд.
  5. Subaru WRX — 4,1 млрд.
  6. Chevrolet Camaro — 3,9 млрд.
  7. Volkswagen Passat — 2,2 млрд.
  8. Lamborghini Huracan — 2 млрд.

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші електромобілі у світі. У 2022 році у цьому сегменті змінився лідер.