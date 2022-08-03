В новом клипе Дрейка засветился уникальный электрокар Maybach от Louis Vuitton (видео)

Эксклюзивный электрокар Project Maybach существует в одном-единственном экземпляре. Внедорожное купе создал знаменитый дизайнер Вирджил Абло.

Канадский рэпер Дрейк выпустил клип на песню Sticky со своего новейшего альбома Honestly, Nevermind. Менее, чем за сутки видео собрало свыше миллиона просмотров на Youtube.

В клипе кадры с концертов Дрейка чередуются с видео с вечеринок и поездок на дорогих авто. В нем снялись сразу несколько роскошных Mercedes-Maybach.

[ + – ] Project Maybach построен в единственном экземпляре Фото: Mercedes-Benz

Особенно выделяется невероятный электромобиль Project Maybach, выпущенный в единственном экземпляре. Роскошный концепт-кар создал стилист Louis Vuitton Вирджил Абло и оно стало его лебединой песней – авто представили уже после смерти дизайнера.

[ + – ] Сиденья в салоне можно разложить Фото: скриншот/youtube

Двухместный автомобиль длиной около 6 м сочетает в себе черты внедорожника и купе. У него длинный капот и покатая крыша, а также повышенный клиренс, огромные шины и оригинальные стальные дуги.

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В отделке салона использована дорогая кожа. Сиденья Project Maybach раскладываются и образуют два спальных места – в клипе Дрейк их разложил. Вместо зеркал заднего вида установлены камеры.

[ + – ] Видео собрало свыше миллиона просмотров менее, чем за сутки

Project Maybach так никому и не продали. Сейчас автомобиль выставлен в музее современного искусства в Майами, а также время от времени посещает различные автошоу.

Ранее Фокус сообщал, что мастер из Вьетнама воссоздал в дереве футуристический электромобиль Mercedes-Benz. Сложный проект он воплотил в жизнь за 100 дней.