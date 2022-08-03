У новому кліпі Дрейка засвітився унікальний електрокар Maybach від Louis Vuitton (відео)

Ексклюзивний електрокар Project Maybach існує в одному екземплярі. Позашляхове купе створив знаменитий дизайнер Вірджил Абло.

Канадський репер Дрейк випустив кліп на пісню Sticky зі свого найновішого альбому Honestly, Nevermind. Менш ніж за добу відео зібрало понад мільйон переглядів на YouТube.

У кліпі кадри з концертів Дрейка чергуються з відео з вечірок і поїздок на дорогих авто. У ньому знялися одразу кілька розкішних Mercedes-Maybach.

[ + – ] Project Maybach створений у єдиному екземплярі Фото: Mercedes-Benz

Особливо виділяється неймовірний електромобіль Project Maybach, випущений у єдиному екземплярі. Розкішний концепт-кар створив стиліст Louis Vuitton Вірджил Абло, і він став його лебединою піснею — авто представили вже після смерті дизайнера.

[ + – ] Сидіння в салоні можна розкласти Фото: скриншот/youtube

Двомісний автомобіль довжиною близько 6 м поєднує в собі риси позашляховика та купе. У нього довгий капот і похилий дах, а також підвищений кліренс, величезні шини й оригінальні сталеві дуги.

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В обробці салону використали дорогу шкіру. Сидіння Project Maybach розкладаються й утворюють два спальних місця — у кліпі Дрейк їх розклав. Замість дзеркал заднього виду встановлено камери.

[ + – ] Відео зібрало понад мільйон переглядів менш ніж за добу

Project Maybach так нікому й не продали. Наразі автомобіль виставлений у музеї сучасного мистецтва в Маямі, а також час від часу відвідує різноманітні автошоу.

Раніше Фокус повідомляв, що майстер із В'єтнаму відтворив у дереві футуристичний електромобіль Mercedes-Benz. Складний проєкт він втілив у життя за 100 днів.