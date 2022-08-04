Преемник Aveo: рассекречена новая бюджетная модель Chevrolet (фото)

Новый недорогой Chevrolet уже поступил в производство и будет представлен до конца года. Компактные седан и хэтчбек отличаются сдержанным дизайном и оснащены 147-сильным турбомотором.

Линейку Chevrolet уже в ближайшее время пополнит новая недорогая модель. Седан и хэтчбек с заводским обозначением 310С поступят в продажу до конца года и станут преемниками Aveo. Об этом сообщает сайт Autohome.

[ + – ] Пробная партия авто уже поступила в производство Фото: General Motors

Пробную партию автомобилей уже собирают на совместном предприятии концернов General Motors и SAIC в Китае. На местном рынке их будут продавать под брендом Wuling, а вот в остальном мире модель представят под маркой Chevrolet. Название модели объявят позже.

Уже заявлено, что новый Chevrolet появится в ряде стран Азии и Америки. Вполне возможно, что его сборку наладят и на предприятии в Узбекистане, где недавно стартовал выпуск более крупного Chevrolet Onix. В этом случае модель имеет шансы появиться на украинском рынке.

[ + – ] Новый Chevrolet отличается простым дизайном [ + – ] Автомобиль оснастят 147-сильным турбомотором [ + – ] Наряду с седаном предложат и хэтчбек [ + – ] Версия от Wuling отличается дизайном решетки радиатора

Седан и хэтчбек отличаются простым и сдержанным дизайном без изысков. Версии от Wuling и Chevrolet отличаются между собой оформлением решетки радиатора.

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Также стало известно, что автомобиль оснастят 1,5-литровым 147-сильным бензиновым турбомотором, знакомым по другим моделям Wuling. На выбор предложат 5-ступенчатую механическую КПП или вариатор.

Ранее Фокус рассказывал про новый недорогой кроссовер Chevrolet стоимостью от $20 000. У него интересный дизайн и богатая комплектация.