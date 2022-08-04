Преемник Aveo: рассекречена новая бюджетная модель Chevrolet (фото)
Новый недорогой Chevrolet уже поступил в производство и будет представлен до конца года. Компактные седан и хэтчбек отличаются сдержанным дизайном и оснащены 147-сильным турбомотором.
Линейку Chevrolet уже в ближайшее время пополнит новая недорогая модель. Седан и хэтчбек с заводским обозначением 310С поступят в продажу до конца года и станут преемниками Aveo. Об этом сообщает сайт Autohome.
Пробную партию автомобилей уже собирают на совместном предприятии концернов General Motors и SAIC в Китае. На местном рынке их будут продавать под брендом Wuling, а вот в остальном мире модель представят под маркой Chevrolet. Название модели объявят позже.
Уже заявлено, что новый Chevrolet появится в ряде стран Азии и Америки. Вполне возможно, что его сборку наладят и на предприятии в Узбекистане, где недавно стартовал выпуск более крупного Chevrolet Onix. В этом случае модель имеет шансы появиться на украинском рынке.
Седан и хэтчбек отличаются простым и сдержанным дизайном без изысков. Версии от Wuling и Chevrolet отличаются между собой оформлением решетки радиатора.Важно
Также стало известно, что автомобиль оснастят 1,5-литровым 147-сильным бензиновым турбомотором, знакомым по другим моделям Wuling. На выбор предложат 5-ступенчатую механическую КПП или вариатор.
Ранее Фокус рассказывал про новый недорогой кроссовер Chevrolet стоимостью от $20 000. У него интересный дизайн и богатая комплектация.