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Авто

Преемник Aveo: рассекречена новая бюджетная модель Chevrolet (фото)

Новый Chevrolet Aveo, Chevrolet Aveo 2023, Chevrolet Aveo, новый Chevrolet
Фото: General Motors | Новая модель будет выпускаться под брендами Chevrolet и Wuling

Новый недорогой Chevrolet уже поступил в производство и будет представлен до конца года. Компактные седан и хэтчбек отличаются сдержанным дизайном и оснащены 147-сильным турбомотором.

Линейку Chevrolet уже в ближайшее время пополнит новая недорогая модель. Седан и хэтчбек с заводским обозначением 310С поступят в продажу до конца года и станут преемниками Aveo. Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Chevrolet Aveo, Chevrolet Aveo 2023, Chevrolet Aveo, новый Chevrolet
Пробная партия авто уже поступила в производство
Фото: General Motors

Пробную партию автомобилей уже собирают на совместном предприятии концернов General Motors и SAIC в Китае. На местном рынке их будут продавать под брендом Wuling, а вот в остальном мире модель представят под маркой Chevrolet. Название модели объявят позже.

Уже заявлено, что новый Chevrolet появится в ряде стран Азии и Америки. Вполне возможно, что его сборку наладят и на предприятии в Узбекистане, где недавно стартовал выпуск более крупного Chevrolet Onix. В этом случае модель имеет шансы появиться на украинском рынке.

Новый Chevrolet Aveo, Chevrolet Aveo 2023, Chevrolet Aveo, новый Chevrolet
Новый Chevrolet отличается простым дизайном
Новый Chevrolet Aveo, Chevrolet Aveo 2023, Chevrolet Aveo, новый Chevrolet
Автомобиль оснастят 147-сильным турбомотором
Новый Chevrolet Aveo, Chevrolet Aveo 2023, Chevrolet Aveo, новый Chevrolet
Наряду с седаном предложат и хэтчбек
Новый Chevrolet Aveo, Chevrolet Aveo 2023, Chevrolet Aveo, новый Chevrolet
Версия от Wuling отличается дизайном решетки радиатора
Новый Chevrolet Aveo, Chevrolet Aveo 2023, Chevrolet Aveo, новый Chevrolet
Новый Chevrolet Aveo, Chevrolet Aveo 2023, Chevrolet Aveo, новый Chevrolet
Новый Chevrolet Aveo, Chevrolet Aveo 2023, Chevrolet Aveo, новый Chevrolet
Новый Chevrolet Aveo, Chevrolet Aveo 2023, Chevrolet Aveo, новый Chevrolet

Седан и хэтчбек отличаются простым и сдержанным дизайном без изысков. Версии от Wuling и Chevrolet отличаются между собой оформлением решетки радиатора.

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Также стало известно, что автомобиль оснастят 1,5-литровым 147-сильным бензиновым турбомотором, знакомым по другим моделям Wuling. На выбор предложат 5-ступенчатую механическую КПП или вариатор.

Ранее Фокус рассказывал про новый недорогой кроссовер Chevrolet стоимостью от $20 000. У него интересный дизайн и богатая комплектация.