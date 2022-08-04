Наступник Aveo: розсекретили нову бюджетну модель Chevrolet (фото)

Новий недорогий Chevrolet вже надійшов у виробництво та буде представлений до кінця року. Компактні седан і хетчбек відрізняються стриманим дизайном і оснащені 147-сильним турбомотором.

Лінійку Chevrolet вже найближчим часом поповнить нова недорога модель. Седан і хетчбек із заводським позначенням 310С надійдуть у продаж до кінця року та стануть наступниками Aveo. Про це повідомляє сайт Autohome.

[ + – ] Пробна партія авто вже надійшла у виробництво Фото: General Motors

Пробну партію автомобілів уже збирають на спільному підприємстві концернів General Motors і SAIC у Китаї. На місцевому ринку їх продаватимуть під брендом Wuling, а ось в іншому світі модель представлять під маркою Chevrolet. Назву моделі оголосять пізніше.

Уже заявлено, що новий Chevrolet з'явиться в низці країн Азії та Америки. Цілком можливо, що його складання налагодять і на підприємстві в Узбекистані, де нещодавно стартував випуск більшого Chevrolet Onix. І тут модель має шанси з'явитися на українському ринку.

[ + – ] Новий Chevrolet відрізняється простим дизайном [ + – ] Автомобіль оснастять 147-сильним турбомотором [ + – ] Поряд із седаном запропонують і хетчбек [ + – ] Версія від Wuling відрізняється дизайном решітки радіатора

Седан і хетчбек відрізняються простим і стриманим дизайном без вишукувань. Версії від Wuling і Chevrolet відрізняються між собою оформленням решітки радіатора.

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Також стало відомо, що автомобіль оснастять 1,5-літровим 147-сильним бензиновим турбомотором, знайомим за іншими моделями Wuling. На вибір запропонують 5-ступінчасту механічну КПП чи варіатор.

Раніше Фокус розповідав про новий недорогий кросовер Chevrolet вартістю від $20 000. Він має цікавий дизайн і багату комплектацію.