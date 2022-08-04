В РФ курение на заправке закончилось эффектным пожаром (видео)

В России водитель закурил во время заправки авто и чуть не сжег АЗС. Теперь он в больнице, а его Renault Logan требует ремонта.

Курение на АЗС строго запрещено по всему миру. Впрочем, далеко не все придерживаются правил, написанных кровью. Так, в Челябинской области РФ именно по этой причине недавно начался пожар на заправке. Его видео опубликовано на странице Nexta в Twitter.

На видео видно, что россиянин решил проигнорировать правила и закурить на АЗС непосредственно во время заправки своего Renault Logan. Практически сразу после этого вспыхивают пары бензина в воздухе.

Огонь очень быстро распространился и на машину, и на человека. Водителю удалось сбросить горящую одежду, вытянуть заправочный пистолет и отъехать на авто. После этого он вернулся и с помощью огнетушителя погасил пожар.

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Россиянин получил серьезные ожоги и сейчас в больнице — ему требуется пересадка кожи. Renault Logan также пострадал и требует ремонта. Вероятнее всего, любителю покурить придется еще и компенсировать владельцам АЗС нанесенный пожаром ущерб. Видео стало наглядным примерном, почему нельзя курить на заправке.

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