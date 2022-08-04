В РФ куріння на заправці закінчилося ефектною пожежею (відео)

У Росії водій закурив під час заправки авто та мало не спалив АЗС. Тепер він у лікарні, а його Renault Logan потребує ремонту.

Куріння на АЗС суворо заборонено в усьому світі. Утім, далеко не всі дотримуються правил, написаних кров'ю. Так, у Челябінській області РФ саме з цієї причини нещодавно почалася пожежа на заправці. Відео опубліковано на сторінці Nexta у Twitter.

На відео видно, що росіянин вирішив проігнорувати правила та закурити на АЗС безпосередньо під час заправки свого Renault Logan. Майже відразу після цього спалахують пари бензину в повітрі.

Вогонь дуже швидко поширився і на машину, і людину. Водієві вдалося скинути одяг, що горить, витягнути заправний пістолет і від'їхати на авто. Після цього він повернувся та за допомогою вогнегасника загасив пожежу.

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Росіянин отримав серйозні опіки і зараз у лікарні — йому потрібна пересадка шкіри. Renault Logan також постраждав і потребує ремонту. Найімовірніше, любителю покурити доведеться ще й компенсувати власникам АЗС завдані пожежею збитки. Відео стало наочним прикладом, чому не можна курити на заправці.

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