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Авто

Самые популярные новые и б/у авто в Украине за 2022 год

Volkswagen Passat, Renault Duster, продажи авто в Украине, самые популярные авто, самые популярные б/у авто
Фото: Alamy | Авторынок Украины в 2022 году вырос на 8%

В сегменте новых автомобилей на украинском рынке лидируют кроссоверы. В то же время покупатели б/у авто выбирают легковые Volkswagen компактного и среднего классов.

Несмотря на войну, авторынок Украины продолжает расти. За 7 месяцев 2022 года автопарк нашей страны пополнили 331,7 тыс. новых и подержанных легковых автомобилей. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Из этого количества только 21,5 тысяч — новые автомобили. В этом сегменте отмечено падение на 63%, хотя в последние месяцы рынок понемногу восстанавливается.

Volkswagen Passat, Renault Duster, продажи авто в Украине, самые популярные авто, самые популярные б/у авто
Самый популярный новый автомобиль в Украине — Renault Duster
Фото: Renault

Самый популярный новый автомобиль в Украине за 2022 год — кроссовер Renault Duster, а в тройке лидеров – исключительно кроссоверы.

ТОП-3 самых популярных новых авто в Украине

  1. Renault Duster — 1422 проданных авто
  2. Toyota RAV4 — 957
  3. Skoda Kodiaq — 604

К слову, Skoda Kodiaq даже в условиях военного положения выпускают в Украине — его сборку возобновило предприятие "Еврокар".

Volkswagen Passat, Renault Duster, продажи авто в Украине, самые популярные авто, самые популярные б/у авто
Лидером в сегменте б/у авто остался Volkswagen Passat
Фото: Volkswagen

А вот в сегменте б/у авто отмечен рост на 25% по сравнению с прошлым годом — за 7 месяцев их поставлено на учет 310,2 тысяч. Основная причина такого скачка — бесплатная растаможка, действовавшая с 9 апреля по 30 июня. На "вторичке" традиционно лидирует Volkswagen.

Важно
Как изменились цены на б/у авто в Украине после отмены бесплатной растаможки
Как изменились цены на б/у авто в Украине после отмены бесплатной растаможки

Самые популярные б/у авто в Украине за 2022 год

  1. Volkswagen Passat — 18 985 проданных авто
  2. Volkswagen Golf — 18 591
  3. Renault Megane — 16 955

Ранее Фокус сообщал, что рост курса доллара повлиял на стоимость новых авто. Впрочем, подорожали далеко не все модели.