Самые популярные новые и б/у авто в Украине за 2022 год
В сегменте новых автомобилей на украинском рынке лидируют кроссоверы. В то же время покупатели б/у авто выбирают легковые Volkswagen компактного и среднего классов.
Несмотря на войну, авторынок Украины продолжает расти. За 7 месяцев 2022 года автопарк нашей страны пополнили 331,7 тыс. новых и подержанных легковых автомобилей. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ассоциация "Укравтопром".
Из этого количества только 21,5 тысяч — новые автомобили. В этом сегменте отмечено падение на 63%, хотя в последние месяцы рынок понемногу восстанавливается.
Самый популярный новый автомобиль в Украине за 2022 год — кроссовер Renault Duster, а в тройке лидеров – исключительно кроссоверы.
ТОП-3 самых популярных новых авто в Украине
- Renault Duster — 1422 проданных авто
- Toyota RAV4 — 957
- Skoda Kodiaq — 604
К слову, Skoda Kodiaq даже в условиях военного положения выпускают в Украине — его сборку возобновило предприятие "Еврокар".
А вот в сегменте б/у авто отмечен рост на 25% по сравнению с прошлым годом — за 7 месяцев их поставлено на учет 310,2 тысяч. Основная причина такого скачка — бесплатная растаможка, действовавшая с 9 апреля по 30 июня. На "вторичке" традиционно лидирует Volkswagen.Важно
Самые популярные б/у авто в Украине за 2022 год
- Volkswagen Passat — 18 985 проданных авто
- Volkswagen Golf — 18 591
- Renault Megane — 16 955
Ранее Фокус сообщал, что рост курса доллара повлиял на стоимость новых авто. Впрочем, подорожали далеко не все модели.