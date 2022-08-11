Самые популярные новые и б/у авто в Украине за 2022 год

В сегменте новых автомобилей на украинском рынке лидируют кроссоверы. В то же время покупатели б/у авто выбирают легковые Volkswagen компактного и среднего классов.

Несмотря на войну, авторынок Украины продолжает расти. За 7 месяцев 2022 года автопарк нашей страны пополнили 331,7 тыс. новых и подержанных легковых автомобилей. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Из этого количества только 21,5 тысяч — новые автомобили. В этом сегменте отмечено падение на 63%, хотя в последние месяцы рынок понемногу восстанавливается.

[ + – ] Самый популярный новый автомобиль в Украине — Renault Duster Фото: Renault

Самый популярный новый автомобиль в Украине за 2022 год — кроссовер Renault Duster, а в тройке лидеров – исключительно кроссоверы.

ТОП-3 самых популярных новых авто в Украине

Renault Duster — 1422 проданных авто Toyota RAV4 — 957 Skoda Kodiaq — 604

К слову, Skoda Kodiaq даже в условиях военного положения выпускают в Украине — его сборку возобновило предприятие "Еврокар".

[ + – ] Лидером в сегменте б/у авто остался Volkswagen Passat Фото: Volkswagen

А вот в сегменте б/у авто отмечен рост на 25% по сравнению с прошлым годом — за 7 месяцев их поставлено на учет 310,2 тысяч. Основная причина такого скачка — бесплатная растаможка, действовавшая с 9 апреля по 30 июня. На "вторичке" традиционно лидирует Volkswagen.

Важно

Как изменились цены на б/у авто в Украине после отмены бесплатной растаможки

Самые популярные б/у авто в Украине за 2022 год

Volkswagen Passat — 18 985 проданных авто Volkswagen Golf — 18 591 Renault Megane — 16 955

Ранее Фокус сообщал, что рост курса доллара повлиял на стоимость новых авто. Впрочем, подорожали далеко не все модели.