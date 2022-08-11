Найпопулярніші нові й уживані авто в Україні за 2022 рік

У сегменті нових автомобілів на українському ринку лідирують кросовери. Водночас покупці авто вибирають легкові Volkswagen компактного та середнього класів.

Незважаючи на війну, авторинок України продовжує зростати. За 7 місяців 2022 року автопарк нашої країни поповнили 331,7 тис. нових і вживаних легкових автомобілів. Це на 8% більша ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє асоціація "Укравтопром".

Із цієї кількості лише 21,5 тисячі — нові автомобілі. У цьому сегменті відзначено падіння на 63%, хоча останні місяці ринок потроху відновлюється.

[ + – ] Найпопулярніший новий автомобіль в Україні — Renault Duster Фото: Renault

Найпопулярніший новий автомобіль в Україні за 2022 рік — кросовер Renault Duster, а в трійці лідерів — виключно кросовери.

ТОП-3 найпопулярніших нових авто в Україні

Renault Duster — 1422 проданих авто Toyota RAV4 — 957 Skoda Kodiaq — 604

До речі, Skoda Kodiaq навіть в умовах воєнного стану випускають в Україні — його збирання відновило підприємство "Єврокар".

[ + – ] Лідером у сегменті вживаних авто залишився Volkswagen Passat Фото: Volkswagen

А от у сегменті вживаних авто відзначено зростання на 25% порівняно з минулим роком — за 7 місяців їх поставили на облік 310,2 тисячі. Основною причиною такого стрибка є безплатне розмитнення, що діяло з 9 квітня по 30 червня. На "вторинці" традиційно лідирує Volkswagen.

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Як змінилися ціни на вживані авто в Україні після скасування безкоштовного розмитнення

Найпопулярніші вживані авто в Україні за 2022 рік

Volkswagen Passat — 18 985 проданих авто Volkswagen Golf — 18 591 Renault Megane — 16 955

Раніше Фокус повідомляв, що зростання курсу долара вплинуло на вартість нових авто. Втім, подорожчали далеко не всі моделі.