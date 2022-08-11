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Авто

Найпопулярніші нові й уживані авто в Україні за 2022 рік

Volkswagen Passat, Renault Duster, продаж авто в Україні, найпопулярніші авто, найпопулярніші вживані авто
Фото: Alamy | Авторинок України у 2022 році зріс на 8%

У сегменті нових автомобілів на українському ринку лідирують кросовери. Водночас покупці авто вибирають легкові Volkswagen компактного та середнього класів.

Незважаючи на війну, авторинок України продовжує зростати. За 7 місяців 2022 року автопарк нашої країни поповнили 331,7 тис. нових і вживаних легкових автомобілів. Це на 8% більша ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє асоціація "Укравтопром".

Із цієї кількості лише 21,5 тисячі — нові автомобілі. У цьому сегменті відзначено падіння на 63%, хоча останні місяці ринок потроху відновлюється.

Volkswagen Passat, Renault Duster, продаж авто в Україні, найпопулярніші авто, найпопулярніші вживані авто
Найпопулярніший новий автомобіль в Україні — Renault Duster
Фото: Renault

Найпопулярніший новий автомобіль в Україні за 2022 рік — кросовер Renault Duster, а в трійці лідерів — виключно кросовери.

ТОП-3 найпопулярніших нових авто в Україні

  1. Renault Duster — 1422 проданих авто
  2. Toyota RAV4 — 957
  3. Skoda Kodiaq — 604

До речі, Skoda Kodiaq навіть в умовах воєнного стану випускають в Україні — його збирання відновило підприємство "Єврокар".

Volkswagen Passat, Renault Duster, продаж авто в Україні, найпопулярніші авто, найпопулярніші вживані авто
Лідером у сегменті вживаних авто залишився Volkswagen Passat
Фото: Volkswagen

А от у сегменті вживаних авто відзначено зростання на 25% порівняно з минулим роком — за 7 місяців їх поставили на облік 310,2 тисячі. Основною причиною такого стрибка є безплатне розмитнення, що діяло з 9 квітня по 30 червня. На "вторинці" традиційно лідирує Volkswagen.

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Як змінилися ціни на вживані авто в Україні після скасування безкоштовного розмитнення
Як змінилися ціни на вживані авто в Україні після скасування безкоштовного розмитнення

Найпопулярніші вживані авто в Україні за 2022 рік

  1. Volkswagen Passat — 18 985 проданих авто
  2. Volkswagen Golf — 18 591
  3. Renault Megane — 16 955

Раніше Фокус повідомляв, що зростання курсу долара вплинуло на вартість нових авто. Втім, подорожчали далеко не всі моделі.