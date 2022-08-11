Найпопулярніші нові й уживані авто в Україні за 2022 рік
У сегменті нових автомобілів на українському ринку лідирують кросовери. Водночас покупці авто вибирають легкові Volkswagen компактного та середнього класів.
Незважаючи на війну, авторинок України продовжує зростати. За 7 місяців 2022 року автопарк нашої країни поповнили 331,7 тис. нових і вживаних легкових автомобілів. Це на 8% більша ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє асоціація "Укравтопром".
Із цієї кількості лише 21,5 тисячі — нові автомобілі. У цьому сегменті відзначено падіння на 63%, хоча останні місяці ринок потроху відновлюється.
Найпопулярніший новий автомобіль в Україні за 2022 рік — кросовер Renault Duster, а в трійці лідерів — виключно кросовери.
ТОП-3 найпопулярніших нових авто в Україні
- Renault Duster — 1422 проданих авто
- Toyota RAV4 — 957
- Skoda Kodiaq — 604
До речі, Skoda Kodiaq навіть в умовах воєнного стану випускають в Україні — його збирання відновило підприємство "Єврокар".
А от у сегменті вживаних авто відзначено зростання на 25% порівняно з минулим роком — за 7 місяців їх поставили на облік 310,2 тисячі. Основною причиною такого стрибка є безплатне розмитнення, що діяло з 9 квітня по 30 червня. На "вторинці" традиційно лідирує Volkswagen.Важливо
Найпопулярніші вживані авто в Україні за 2022 рік
- Volkswagen Passat — 18 985 проданих авто
- Volkswagen Golf — 18 591
- Renault Megane — 16 955
Раніше Фокус повідомляв, що зростання курсу долара вплинуло на вартість нових авто. Втім, подорожчали далеко не всі моделі.