Mitsubishi представили недорогой семейный кроссовер за $21 000 с ярким дизайном (фото)

Mitsubishi Xpander Cross сочетает в себе черты кроссовера и минивэна. У автомобиля просторный салон и высокий дорожный просвет.

Опубликованы официальные фото Mitsubishi Xpander Cross 2023. Недорогой семейный кроссовер поступит в продажу с осени по цене от 21 000 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Mitsubishi.

[ + – ] На крыше установлен большой спойлер Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Mitsubishi Xpander Cross сочетает в себе черты кроссовера и минивэна. Впервые внедорожный вариант модели Xpander представили в 2019 году и изначально планировали продавать его только в Юго-Восточной Азии, но очень быстро география продаж модели расширилась и теперь он доступна в разных уголках мира.

[ + – ] В салоне появилась виртуальная панель приборов Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Новый Mitsubishi Xpander Cross отличается более агрессивным дизайном с высоким капотом, широкой решеткой радиатора и "двухэтажной" диодной оптикой. У него выраженный пластиковый обвес и большой спойлер на крыше.

Кроссовер подрос в размерах до 4595 мм в длину и 1790 мм в ширину. Его клиренс составляет 225 мм. Стандартными являются 17-дюймовые диски.

[ + – ] Дорожный просвет кроссовера достигает 225 мм Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Предложены версии Mitsubishi Xpander Cross на 5 и 7 мест. В салоне установлены руль от Mitsubishi Outlander и виртуальная панель приборов, а дисплей мультимедиа увеличен до 9 дюймов в диагонали. Переключатели климата у кроссовера сенсорные.

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Кроссовер Mitsubishi оснащен 1,5-литровым 105-сильным бензиновым двигателем и 5-ступенчатой механической КПП либо вариатором. Привод у него исключительно передний, но предусмотрен электронный дифференциал.

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