Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Mitsubishi представили недорогой семейный кроссовер за $21 000 с ярким дизайном (фото)

Mitsubishi Xpander Cross 2023, Mitsubishi Xpander Cross, новый Mitsubishi Xpander Cross, кроссовер Mitsubishi
Фото: пресс-служба/Mitsubishi | Mitsubishi Xpander Cross получитился агрессивным на вид

Mitsubishi Xpander Cross сочетает в себе черты кроссовера и минивэна. У автомобиля просторный салон и высокий дорожный просвет.

Опубликованы официальные фото Mitsubishi Xpander Cross 2023. Недорогой семейный кроссовер поступит в продажу с осени по цене от 21 000 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Mitsubishi.

Mitsubishi Xpander Cross 2023, Mitsubishi Xpander Cross, новый Mitsubishi Xpander Cross, кроссовер Mitsubishi
На крыше установлен большой спойлер
Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Mitsubishi Xpander Cross сочетает в себе черты кроссовера и минивэна. Впервые внедорожный вариант модели Xpander представили в 2019 году и изначально планировали продавать его только в Юго-Восточной Азии, но очень быстро география продаж модели расширилась и теперь он доступна в разных уголках мира.

Mitsubishi Xpander Cross 2023, Mitsubishi Xpander Cross, новый Mitsubishi Xpander Cross, кроссовер Mitsubishi
В салоне появилась виртуальная панель приборов
Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Новый Mitsubishi Xpander Cross отличается более агрессивным дизайном с высоким капотом, широкой решеткой радиатора и "двухэтажной" диодной оптикой. У него выраженный пластиковый обвес и большой спойлер на крыше.

Кроссовер подрос в размерах до 4595 мм в длину и 1790 мм в ширину. Его клиренс составляет 225 мм. Стандартными являются 17-дюймовые диски.

Mitsubishi Xpander Cross 2023, Mitsubishi Xpander Cross, новый Mitsubishi Xpander Cross, кроссовер Mitsubishi
Дорожный просвет кроссовера достигает 225 мм
Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Предложены версии Mitsubishi Xpander Cross на 5 и 7 мест. В салоне установлены руль от Mitsubishi Outlander и виртуальная панель приборов, а дисплей мультимедиа увеличен до 9 дюймов в диагонали. Переключатели климата у кроссовера сенсорные.

Важно
Младший брат CR-V: Honda анонсировала недорогой городской кроссовер за $15 000 (фото)
Младший брат CR-V: Honda анонсировала недорогой городской кроссовер за $15 000 (фото)

Кроссовер Mitsubishi оснащен 1,5-литровым 105-сильным бензиновым двигателем и 5-ступенчатой механической КПП либо вариатором. Привод у него исключительно передний, но предусмотрен электронный дифференциал.

Ранее Фокус рассказывал, что пикапы Mitsubishi в Украине переделали в носители легких самодельных РСЗО.