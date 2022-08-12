Mitsubishi представили недорогий сімейний кросовер за $21 000 із яскравим дизайном (фото)

Mitsubishi Xpander Cross поєднує в собі риси кросовера та мінівена. В автомобіля просторий салон та високий дорожній просвіт.

Опубліковані офіційні фото Mitsubishi Xpander Cross 2023. Недорогий сімейний кросовер надійде у продаж з осені за ціною від 21 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Mitsubishi.

[ + – ] На даху встановлений великий спойлер Фото: прес-служба/Mitsubishi

Mitsubishi Xpander Cross поєднує в собі риси кросовера та мінівена. Вперше позашляховий варіант моделі Xpander представили у 2019 році і спочатку планували продавати його тільки в Південно-Східній Азії, але дуже швидко географія продажів моделі розширилася і тепер доступна в різних куточках світу.

[ + – ] У салоні з'явилася віртуальна панель приладів Фото: прес-служба/Mitsubishi

Новий Mitsubishi Xpander Cross відрізняється агресивнішим дизайном з високим капотом, широкими решітками радіатора та "двоповерховою" діодною оптикою. У нього виражений пластиковий обвіс та великий спойлер на даху.

Кросовер підріс у розмірах до 4 595 мм завдовжки і 1 790 мм завширшки. Його кліренс складає 225 мм. Стандартними є 17-дюймові диски.

[ + – ] Дорожній просвіт кросовера досягає 225 мм Фото: прес-служба/Mitsubishi

Запропоновано версії Mitsubishi Xpander Cross на 5 та 7 місць. У салоні встановлені кермо від Mitsubishi Outlander та віртуальна панель приладів, а дисплей мультимедіа збільшений до 9 дюймів у діагоналі. Перемикачі клімату у кросовера сенсорні.

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Кросовер Mitsubishi оснащений 1,5-літровим 105-сильним бензиновим двигуном та 5-ступінчастою механічною КПП або варіатором. Привід у нього передній, але передбачений електронний диференціал.

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