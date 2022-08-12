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Mitsubishi представили недорогий сімейний кросовер за $21 000 із яскравим дизайном (фото)

Mitsubishi Xpander Cross 2023, Mitsubishi Xpander Cross, новий Mitsubishi Xpander Cross, кросовер Mitsubishi
Фото: прес-служба/Mitsubishi | Mitsubishi Xpander Cross вийшов агресивним на вигляд

Mitsubishi Xpander Cross поєднує в собі риси кросовера та мінівена. В автомобіля просторий салон та високий дорожній просвіт.

Опубліковані офіційні фото Mitsubishi Xpander Cross 2023. Недорогий сімейний кросовер надійде у продаж з осені за ціною від 21 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Mitsubishi.

Mitsubishi Xpander Cross 2023, Mitsubishi Xpander Cross, новий Mitsubishi Xpander Cross, кросовер Mitsubishi
На даху встановлений великий спойлер
Фото: прес-служба/Mitsubishi

Mitsubishi Xpander Cross поєднує в собі риси кросовера та мінівена. Вперше позашляховий варіант моделі Xpander представили у 2019 році і спочатку планували продавати його тільки в Південно-Східній Азії, але дуже швидко географія продажів моделі розширилася і тепер доступна в різних куточках світу.

Mitsubishi Xpander Cross 2023, Mitsubishi Xpander Cross, новий Mitsubishi Xpander Cross, кросовер Mitsubishi
У салоні з'явилася віртуальна панель приладів
Фото: прес-служба/Mitsubishi

Новий Mitsubishi Xpander Cross відрізняється агресивнішим дизайном з високим капотом, широкими решітками радіатора та "двоповерховою" діодною оптикою. У нього виражений пластиковий обвіс та великий спойлер на даху.

Кросовер підріс у розмірах до 4 595 мм завдовжки і 1 790 мм завширшки. Його кліренс складає 225 мм. Стандартними є 17-дюймові диски.

Mitsubishi Xpander Cross 2023, Mitsubishi Xpander Cross, новий Mitsubishi Xpander Cross, кросовер Mitsubishi
Дорожній просвіт кросовера досягає 225 мм
Фото: прес-служба/Mitsubishi

Запропоновано версії Mitsubishi Xpander Cross на 5 та 7 місць. У салоні встановлені кермо від Mitsubishi Outlander та віртуальна панель приладів, а дисплей мультимедіа збільшений до 9 дюймів у діагоналі. Перемикачі клімату у кросовера сенсорні.

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Кросовер Mitsubishi оснащений 1,5-літровим 105-сильним бензиновим двигуном та 5-ступінчастою механічною КПП або варіатором. Привід у нього передній, але передбачений електронний диференціал.

Раніше Фокус розповідав, що пікапи Mitsubishi в Україні переробили в носії легких саморобних РСЗВ.