Mitsubishi представили недорогий сімейний кросовер за $21 000 із яскравим дизайном (фото)
Mitsubishi Xpander Cross поєднує в собі риси кросовера та мінівена. В автомобіля просторий салон та високий дорожній просвіт.
Опубліковані офіційні фото Mitsubishi Xpander Cross 2023. Недорогий сімейний кросовер надійде у продаж з осені за ціною від 21 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Mitsubishi.
Mitsubishi Xpander Cross поєднує в собі риси кросовера та мінівена. Вперше позашляховий варіант моделі Xpander представили у 2019 році і спочатку планували продавати його тільки в Південно-Східній Азії, але дуже швидко географія продажів моделі розширилася і тепер доступна в різних куточках світу.
Новий Mitsubishi Xpander Cross відрізняється агресивнішим дизайном з високим капотом, широкими решітками радіатора та "двоповерховою" діодною оптикою. У нього виражений пластиковий обвіс та великий спойлер на даху.
Кросовер підріс у розмірах до 4 595 мм завдовжки і 1 790 мм завширшки. Його кліренс складає 225 мм. Стандартними є 17-дюймові диски.
Запропоновано версії Mitsubishi Xpander Cross на 5 та 7 місць. У салоні встановлені кермо від Mitsubishi Outlander та віртуальна панель приладів, а дисплей мультимедіа збільшений до 9 дюймів у діагоналі. Перемикачі клімату у кросовера сенсорні.Важливо
Кросовер Mitsubishi оснащений 1,5-літровим 105-сильним бензиновим двигуном та 5-ступінчастою механічною КПП або варіатором. Привід у нього передній, але передбачений електронний диференціал.
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