"Умные" фары Ford смогут рисовать изображения на дороге (видео)

Новые фары Ford смогут проецировать на асфальт различные символы. Они способны продублировать дорожный знак, указать направление движения или предупредить об опасности.

Ford запатентовал светодиодные фары нового поколения. Инновационная оптика способна не только освещать дорогу, но и давать водителю важную информацию. Об этом сообщает пресс-служба американского концерна.

Матричная диодная светотехника Ford работает в связке со спутниковой навигацией, а также системами активной безопасности. Она получает от них информацию может проецировать на асфальт различные изображения, предупреждающие водителя о изменении дорожных условий или других участниках движения.

[ + – ] Новая технология призвана повысить безопасность дорожного движения Фото: Ford

В частности, фары Ford способны дублировать дорожные знаки или направление движения по маршруту, проложенному навигатором. Они могут предупреждать с помощью пиктограмм об ухудшении погодных условий, приближении к пешеходному переходу или велосипедисту на дороге.

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Ночью или в условиях плохой видимости подобные подсказки как нельзя кстати. По статистике 40% ДТП случаются именно в темное время суток и новая технология поможет снизить аварийность на дорогах.

[ + – ] Сейчас инновационная оптика проходит тесты

Сейчас новая технология проходит испытания. В Ford пока не уточняют, когда именно она станет серийной, хотя вряд ли ждать придется долго. Известно только, что поначалу она появится на самых дорогих моделях Ford и Lincoln.

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