"Розумні" фари Ford зможуть малювати зображення на дорозі (відео)

Нові фари Ford зможуть проєктувати різні символи на асфальт. Вони здатні продублювати дорожній знак, вказати напрямок руху або попередити про небезпеку.

Ford запатентував світлодіодні фари нового покоління. Інноваційна оптика здатна не лише висвітлювати дорогу, а й надавати водієві важливу інформацію. Про це повідомляє пресслужба американського концерну.

Матрична діодна світлотехніка Ford працює у зв'язці із супутниковою навігацією, а також системами активної безпеки. Вона отримує від них інформацію може проєктувати на асфальт різні зображення, що попереджають водія про зміну дорожніх умов або інших учасників руху.

[ + – ] Нова технологія покликана підвищити безпеку дорожнього руху Фото: Ford

Зокрема, фари Ford здатні дублювати дорожні знаки або напрямок руху за маршрутом, прокладеним навігатором. Вони можуть попереджати за допомогою піктограм про погіршення погодних умов, наближення до пішохідного переходу або велосипедиста на дорозі.

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Вночі або в умовах поганої видимості подібні підказки дуже доречні. За статистикою 40% ДТП трапляються саме у темний час доби, і нова технологія допоможе знизити аварійність на дорогах.

[ + – ] Наразі інноваційна оптика проходить тести

Нині нова технологія проходить випробування. У Ford поки не уточнюють, коли саме вона стане серійною, хоча навряд чекати доведеться довго. Відомо тільки, що спочатку вона з'явиться на найдорожчих моделях Ford та Lincoln.

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