Американцы презентовали мощный кабриолет в ретро-стиле (фото)

Спортивный Dodge Challenger напоследок получил версию в кузове кабриолет. Автомобиль будут оснащать исключительно мощными двигателями V8.

Линейку Dodge Challenger 2023 неожиданно пополнил кабриолет. Культовая спортивная модель нынешнего поколения выпускается с 2008 года и в 2024 году будет снята с производства, но только сейчас получил открытую версию. Об этом сообщает официальный сайт Dodge.

[ + – ] Тканевая крыша складывается с помощью электропривода Фото: Stellantis

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Такое решение объяснили тем, что у оригинального Dodge Challenger 1970 года был вариант без крыши. Кабриолеты выпускает небольшими партиями компания Drop Top Customs, но продавать их будут в дилерской сети Dodge. На автомобили будет распространяться официальная трехлетняя гарантия. Новая версия будет ощутимо дороже купе – ее цена стартует с $56 800.

[ + – ] На выбор предложат версии мощностью 375-485 л. с. Фото: Stellantis

Новый Dodge Challenger получил тканевую крышу, которая складывается с помощью электропривода. Это несколько уменьшает объем багажника. Ретро-дизайн автомобиля в стиле 70-х при этом не изменился.

[ + – ] Складывающаяся крыша "крадет" часть багажника Фото: Stellantis

Кабриолет Dodge Challenger предложат в трех разных версиях – R/T, Scat Pack и SRT. Его будут оснащать бензиновыми V8 Hemi объемом 5,7 л (375 л. с.) и 6,4 л (485 л. с.) и 8-ступенчатой автоматической КПП.

Ранее Фокус сообщал, что Aston Martin презентовал сверхскоростной 715-сильный кабриолет без лобового стекла.