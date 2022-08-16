Американці презентували потужний кабріолет у ретро-стилі (фото)

Спортивний Dodge Challenger насамкінець отримав версію в кузові кабріолет. Автомобіль оснащуватимуть виключно потужними двигунами V8.

Лінійку Dodge Challenger 2023 зненацька поповнив кабріолет. Культова спортивна модель нинішнього покоління випускається з 2008 року та в 2024 буде знята з виробництва, але тільки зараз отримала відкриту версію. Про це повідомляє офіційний сайт Dodge.

[ + – ] Тканинний дах складається за допомогою електроприводу Фото: Stellantis

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Таке рішення пояснили тим, що оригінальний Dodge Challenger 1970 року мав варіант без даху. Кабріолети випускає невеликими партіями компанія Drop Top Customs, але продаватимуть їх у дилерській мережі Dodge. На автомобілі поширюватиметься офіційна трирічна гарантія. Нова версія буде відчутно дорожчою за купе — її ціна стартує з $56 800.

[ + – ] На вибір запропонують версії потужністю 375-485 к. с. Фото: Stellantis

Новий Dodge Challenger отримав тканинний дах, що складається за допомогою електроприводу. Це дещо зменшує об'єм багажника. Ретро-дизайн автомобіля у стилі 70-х при цьому не змінився.

[ + – ] Дах, що складається, "краде" частину багажника Фото: Stellantis

Кабріолет Dodge Challenger запропонують у трьох різних версіях — R/T, Scat Pack і SRT. Його оснащуватимуть бензиновими V8 Hemi об'ємом 5,7 л (375 к. с.) і 6,4 л (485 к. с.) та 8-ступінчастою автоматичною КПП.

Раніше Фокус повідомляв, що Aston Martin презентував надшвидкісний 715-сильний кабріолет без лобового скла.