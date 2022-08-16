Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Шесть мест и детское сиденье: Skoda готовит нестандартный семейный электрокроссовер (фото)

электрический кроссовер шкода, кроссовер шкода, электромобиль шкода, кроссовер Skoda, электромобиль Skoda, новая Skoda
Фото: Skoda | В салоне на центральной консоли установлено десткое кресло

Skoda Vision 7S предваряет появление флагманского электрокроссовера чешской марки. Среди особенностей авто — оригинальный приплюснутый руль и детское кресло по центру салона.

Опубликованы тизеры концепт-кара Skoda Vision 7S. Большой электрический кроссовер презентуют 30 августа и он станет предвестником новой флагманской модели. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Skoda.

электрический кроссовер шкода, кроссовер шкода, электромобиль шкода, кроссовер Skoda, электромобиль Skoda, новая Skoda
Skoda Vision 7S станет первой моделью в новом фирменном стиле
Фото: Skoda

Дизайн Skoda Vision 7S разглядеть трудно, ведь авто на фото замылено. Впрочем, заявлено, что его внешний вид будет довольно сдержанным – его выдержат в новом фирменном стиле Modern Solid.

Разработчики сделали упор на увеличении внутреннего пространства. Посадочная формула салона авто – 6+1, то есть в нем шесть полноценных мест и специальное детское сиденье на широкой центральной консоли.

электрический кроссовер шкода, кроссовер шкода, электромобиль шкода, кроссовер Skoda, электромобиль Skoda, новая Skoda
Показания приборов проецируются на небольшой прозрачный экран
Фото: Skoda

Руль Vision 7S приплюснут сверху и снизу, а показания проецируются на небольшой прозрачный экран. Кроме того, электромобиль Skoda получит сенсорный дисплей портретного формата и крупные переключатели климат-контроля.

Важно
Опубликованы первые фото новейшего электрокроссовера Mercedes-Benz EQE SUV
Опубликованы первые фото новейшего электрокроссовера Mercedes-Benz EQE SUV

Характеристики электрокара не разглашают. Скорее всего, кроссовер Skoda Vision 7S будет построен на платформе МЕВ, как и модель Enyaq. Это значит, что его могут оснащать моторами мощностью от 170 до 300 л. с., а запас хода может превысить 500 км.

Ранее Фокус сообщал, что в интернет попали фото новой Skoda Octavia 2023. Лифтбек и универсал пройдут модернизацию.