Шесть мест и детское сиденье: Skoda готовит нестандартный семейный электрокроссовер (фото)

Skoda Vision 7S предваряет появление флагманского электрокроссовера чешской марки. Среди особенностей авто — оригинальный приплюснутый руль и детское кресло по центру салона.

Опубликованы тизеры концепт-кара Skoda Vision 7S. Большой электрический кроссовер презентуют 30 августа и он станет предвестником новой флагманской модели. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Skoda.

[ + – ] Skoda Vision 7S станет первой моделью в новом фирменном стиле Фото: Skoda

Дизайн Skoda Vision 7S разглядеть трудно, ведь авто на фото замылено. Впрочем, заявлено, что его внешний вид будет довольно сдержанным – его выдержат в новом фирменном стиле Modern Solid.

Разработчики сделали упор на увеличении внутреннего пространства. Посадочная формула салона авто – 6+1, то есть в нем шесть полноценных мест и специальное детское сиденье на широкой центральной консоли.

[ + – ] Показания приборов проецируются на небольшой прозрачный экран Фото: Skoda

Руль Vision 7S приплюснут сверху и снизу, а показания проецируются на небольшой прозрачный экран. Кроме того, электромобиль Skoda получит сенсорный дисплей портретного формата и крупные переключатели климат-контроля.

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Характеристики электрокара не разглашают. Скорее всего, кроссовер Skoda Vision 7S будет построен на платформе МЕВ, как и модель Enyaq. Это значит, что его могут оснащать моторами мощностью от 170 до 300 л. с., а запас хода может превысить 500 км.

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