Шесть мест и детское сиденье: Skoda готовит нестандартный семейный электрокроссовер (фото)
Skoda Vision 7S предваряет появление флагманского электрокроссовера чешской марки. Среди особенностей авто — оригинальный приплюснутый руль и детское кресло по центру салона.
Опубликованы тизеры концепт-кара Skoda Vision 7S. Большой электрический кроссовер презентуют 30 августа и он станет предвестником новой флагманской модели. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Skoda.
Дизайн Skoda Vision 7S разглядеть трудно, ведь авто на фото замылено. Впрочем, заявлено, что его внешний вид будет довольно сдержанным – его выдержат в новом фирменном стиле Modern Solid.
Разработчики сделали упор на увеличении внутреннего пространства. Посадочная формула салона авто – 6+1, то есть в нем шесть полноценных мест и специальное детское сиденье на широкой центральной консоли.
Руль Vision 7S приплюснут сверху и снизу, а показания проецируются на небольшой прозрачный экран. Кроме того, электромобиль Skoda получит сенсорный дисплей портретного формата и крупные переключатели климат-контроля.Важно
Характеристики электрокара не разглашают. Скорее всего, кроссовер Skoda Vision 7S будет построен на платформе МЕВ, как и модель Enyaq. Это значит, что его могут оснащать моторами мощностью от 170 до 300 л. с., а запас хода может превысить 500 км.
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