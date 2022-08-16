Шість місць і дитяче сидіння: Skoda готує нестандартний сімейний електрокросовер (фото)

Skoda Vision 7S передує появі флагманського електрокросоверу чеської марки. Серед особливостей авто — оригінальне плескате кермо та дитяче крісло по центру салону.

Опубліковані тизери концепт-кару Skoda Vision 7S. Великий електричний кросовер презентують 30 серпня, і він стане провісником нової флагманської моделі. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Skoda.

[ + – ] Skoda Vision 7S стане першою моделлю у новому фірмовому стилі Фото: Skoda

Дизайн Skoda Vision 7S розглянути важко, адже авто на фото замилено. Втім, заявлено, що його вигляд буде досить стриманим — його витримають у новому фірмовому стилі Modern Solid.

Розробники наголосили на збільшенні внутрішнього простору. Посадкова формула салону авто — 6+1, тобто у ньому шість повноцінних місць та спеціальне дитяче сидіння на широкій центральній консолі.

[ + – ] Показ приладів проєктується на невеликий прозорий екран Фото: Skoda

Кермо Vision 7S приплюснуто зверху та знизу, а показники проєктуються на невеликий прозорий екран. Крім того, електромобіль Skoda отримає сенсорний дисплей портретного формату та великі перемикачі клімат-контролю.

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Характеристики електрокара не розголошують. Швидше за все, кросовер Skoda Vision 7S буде побудований на платформі МЕВ, як і модель Enyaq. Це означає, що його можуть оснащувати двигунами потужністю від 170 до 300 к. с., а запас ходу може перевищити 500 км.

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