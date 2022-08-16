Шість місць і дитяче сидіння: Skoda готує нестандартний сімейний електрокросовер (фото)
Skoda Vision 7S передує появі флагманського електрокросоверу чеської марки. Серед особливостей авто — оригінальне плескате кермо та дитяче крісло по центру салону.
Опубліковані тизери концепт-кару Skoda Vision 7S. Великий електричний кросовер презентують 30 серпня, і він стане провісником нової флагманської моделі. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Skoda.
Дизайн Skoda Vision 7S розглянути важко, адже авто на фото замилено. Втім, заявлено, що його вигляд буде досить стриманим — його витримають у новому фірмовому стилі Modern Solid.
Розробники наголосили на збільшенні внутрішнього простору. Посадкова формула салону авто — 6+1, тобто у ньому шість повноцінних місць та спеціальне дитяче сидіння на широкій центральній консолі.
Кермо Vision 7S приплюснуто зверху та знизу, а показники проєктуються на невеликий прозорий екран. Крім того, електромобіль Skoda отримає сенсорний дисплей портретного формату та великі перемикачі клімат-контролю.Важливо
Характеристики електрокара не розголошують. Швидше за все, кросовер Skoda Vision 7S буде побудований на платформі МЕВ, як і модель Enyaq. Це означає, що його можуть оснащувати двигунами потужністю від 170 до 300 к. с., а запас ходу може перевищити 500 км.
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