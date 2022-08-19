В Северной Македонии наладят производство недорогих электромобилей за 16 000 евро (фото)

Компактный электрокар e.Go Life достигает всего 3,3 м в длину, но при этом является четырехместным. Доступны версии модели с запасом хода до 240 км.

В Северной Македонии впервые в истории появится автозавод. В городе Тетово строится предприятие для выпуска компактных электрокаров e.GO Life. Об этом сообщает македонское агентство MIA.

Электромобиль создан немецким стартапом e.Go Mobile и в Германии выпускается с 2019 года. Однако предприятие не справляется с заказами, а потому было решено построить дополнительный завод. На македонской фабрике сборкой авто будут заниматься 900 человек.

[ + – ] Электрокар достигает всего 3,3 м в длину Фото: E.Go

Электромобиль e.Go Life – характеристики и подробности

Электрокар e.Go Life – компактный четырехместный городской хэтчбек длиной всего 3,3 м и шириной 1,7 м. Базовый вариант стоит около 16 тысяч евро. У авто угловатый дизайн с круглыми диодными фарами. Наряду со стандартной версией предложен более дорогой вариант повышенной проходимости E.Go e.wave X.

[ + – ] В топовой версии на передней панели установлен 23-дюймовый экран Фото: E.Go

В салоне установлена небольшая цировая панель приборов, а в топовой версии ее заменяет большой 23-дюймовый дисплей. Задние сиденья рассчитаны на детей, а если их сложить, то объем багажника вырастет с 300 до 1120 л. Комплектация e.Go Life – довольно богатая. Бюджетная модель получила климат-контроль, парктроник, подогрев сидений, датчики дождя и света.

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Силовая установка e.Go Life разработана специалистами Bosch. Предложены версии модели мощностью 77 и 109 л. с. с запасом хода от 125 до 240 км.

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