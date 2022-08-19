У Північній Македонії налагодять виробництво недорогих електромобілів за 16 000 євро (фото)

Компактний електрокар e.Go Life досягає всього 3,3 м у довжину, але є чотиримісним. Доступні версії моделі із запасом ходу до 240 км.

У Північній Македонії вперше в історії з'явиться автозавод. У місті Тетово будується підприємство для випуску компактних електрокарів e.GO Life. Про це повідомляє македонська агенція MIA.

Електромобіль створений німецьким стартапом e.Go Mobile та у Німеччині випускається з 2019 року. Проте підприємство не справляється із замовленнями, а тому вирішено збудувати додатковий завод. На македонській фабриці збиранням авто займатимуться 900 осіб.

[ + – ] Електрокар досягає всього 3,3 м у довжину Фото: E.Go

Електромобіль e.Go Life — характеристики та подробиці

Електрокар e.Go Life — компактний чотиримісний міський хетчбек довжиною всього 3,3 м та шириною 1,7 м. Базовий варіант коштує близько 16 тисяч євро. В авто незграбний дизайн з круглими діодними фарами. Поряд зі стандартною версією запропонований дорожчий варіант підвищеної прохідності E.Go e.wave X.

[ + – ] У топовій версії на передній панелі встановлений 23-дюймовий екран Фото: E.Go

У салоні встановлено невелику цифрову панель приладів, а в топовій версії її замінює великий 23-дюймовий дисплей. Задні сидіння розраховані на дітей, а якщо їх скласти, обсяг багажника зросте з 300 до 1120 л. Комплектація e.Go Life — досить багата. Бюджетна модель отримала клімат-контроль, парктронік, підігрів сидінь, датчики дощу та світла.

Важливо

Яку відстань можуть проїхати електромобілі з повністю розрядженою батареєю – дослідження

Силова установка e.Go Life розроблена фахівцями Bosch. Запропоновано версії моделі потужністю 77 і 109 к. с. із запасом ходу від 125 до 240 км.

Раніше Фокус повідомляв, що культовий американський Dodge Charger нового покоління стане надпотужним електромобілем.