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Авто

На аукцион выставили очень необычное авто Стивена Хокинга (видео)

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Стивен Хокинг купил Volkswagen Caravelle в 1988 году

Специально для Стивена Хокинга Volkswagen Caravelle переоборудовали. Известный ученый использовал минивэн для повседневной езды и даже в качестве свадебного авто.

В Великобритании на аукционе Silverstone продадут Volkswagen T3 Caravelle 1988 года. Именно этим минивэном долгое время пользовался знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг. Подробности авто раскрыты на сайте аукционного дома.

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В салоне авто Стивена Хокинга оборудовали крепление для инвалидной коляски

Как известно, у Стивена Хокинга была диагностирована болезнь мотонейронов и со временем он оказался прикован к инвалидной коляске. Соответственно, ему нужен был специальный автомобиль.

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Пробег авто составляет около 145 тыс. км

Ученый решил купить Volkswagen Caravelle T3, ведь салон минивэна был достаточно просторный, чтобы перевозить пассажира в инвалидной коляске. Для нее оборудовали крепления, а также специальный выдвижной пандус.

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Volkswagen Caravelle оснащен 2,1-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП.

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Volkswagen Caravelle стал свадебным авто Стивена Хокинга

Ученый пользовался минивэном на протяжении 11 лет. Мало того, в 1995 году Volkswagen стал его свадебным авто. Однако со временем болезнь Стивена Хокинга прогрессировала и ему понадобилась более крупная инвалидная коляска. Она не помещалась в Volkswagen и пришлось купить другое авто, а Caravelle отдали племяннику физика.

Стивен Хокинг пользовался минивэном 11 лет

Сейчас пробег Volkswagen Caravelle составляет около 145 тыс. км. Минивэн неплохо сохранился и не имеет неисправностей.

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