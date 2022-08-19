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Авто

На аукціон виставили дуже незвичайне авто Стівена Гокінга (відео)

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Стівен Гокінг купив Volkswagen Caravelle у 1988 році

Спеціально для Стівена Гокінга Volkswagen Caravelle переобладнали. Відомий учений використовував мінівен для повсякденної їзди і навіть як весільний автомобіль.

У Великій Британії на аукціоні Silverstone продадуть Volkswagen T3 Caravelle 1988 року. Саме цим мінівеном довгий час користувався знаменитий фізик-теоретик Стівен Гокінг. Подробиці авто розкрито на сайті аукціонного будинку.

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У салоні авто Стівена Гокінга обладнали кріплення для інвалідного візка

Як відомо, у Стівена Гокінга було діагностовано хворобу мотонейронів і згодом він виявився прикутим до інвалідного візка. Відповідно, йому потрібний був спеціальний автомобіль.

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Пробіг авто складає приблизно 145 тис. км.

Учений вирішив купити Volkswagen Caravelle T3, адже салон мінівена був досить просторий, щоб перевозити пасажира в інвалідному візку. Для нього обладнали кріплення і спеціальний висувний пандус.

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Volkswagen Caravelle оснащений 2,1-літровим бензиновим двигуном потужністю 112 к. с. і 3-ступінчастою автоматичною КПП.

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Volkswagen Caravelle став весільним авто Стівена Гокінга

Учений користувався мінівеном протягом 11 років. Мало того, в 1995 році Volkswagen став його весільним авто. Однак згодом хвороба Стівена Гокінга прогресувала і йому знадобився більший інвалідний візок. Він не поміщався у Volkswagen і довелося купити інше авто, а Caravelle віддали племіннику фізика.

Стівен Гокінг користувався мінівеном 11 років

Наразі пробіг Volkswagen Caravelle становить приблизно 145 тис. км. Мінівен непогано зберігся і не має несправностей.

Раніше Фокус розповідав, що на цьому ж аукціоні продадуть і знамените авто Маргарет Тетчер. Залізна Леді кілька років користувалася цим розкішним Rover.

Також ми писали, що на аукціон виставили рідкісний Ferrari Майкла Тайсона його оцінили в $5,5 мільйонів.