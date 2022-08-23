Новейший электрокроссовер Skoda рассекречен до премьеры (фото)

Концепт-кар Skoda Vision 7S — предвестник нового семейного электрокроссовера. У автомобиля необычный салон с детским сиденьем по центру.

Опубликованы новые рендеры Skoda Vision 7S. Концептуальный электрокроссовер презентуют 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба чешского автопроизводителя.

[ + – ] У кроссовера тоненькие фары и фонари Фото: Skoda

Электромобиль Skoda Vision 7S – первая модель в новом фирменном стиле марки, который назвали Modern Solid. Судя по рендерам, дизайн кроссовера будет сдержанным – минимум линий, тоненькие фары и фонари. Выделяются только оригинальные бамперы с вертикальными отверстиями. Двери выполнены распашными.

[ + – ] Руль Skoda приплюснули сверху и снизу Фото: Skoda

Ранее уже рассекретили салон Skoda Vision 7S. Электрокар получил небольшой прозрачный экран цифрового щитка приборов и крупный сенсорный дисплей портретного формата, а его руль приплюснут сверху и снизу.

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Своего рода "фишкой" Skoda Vision 7S является его посадочная формула 6+1. Внутри установлены шесть полноценных сидений, а на центральном тоннеле предусмотрено крепление для детского кресла.

[ + – ] В салоне шесть кресел, а на центральной консоли крепится детское сиденье Фото: Skoda

Пока кроссовер Skoda Vision 7S считается концепт-каром, но она должна стать серийной через несколько лет. Авто является предвестником флагманского электромобиля Skoda, а еще черты его дизайна получит новая Skoda Superb.

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