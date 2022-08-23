Новий електрокросовер Skoda розсекречено до прем'єри (фото)
Концепт-кар Skoda Vision 7S — провісник нового сімейного електрокросовера. У автомобіля незвичайний салон із дитячим сидінням по центру.
Опубліковано нові рендери Skoda Vision 7S. Концептуальний електрокросовер презентують 30 серпня. Про це повідомляє прес-служба чеського автовиробника.
Електромобіль Skoda Vision 7S – перша модель у новому фірмовому стилі марки, який назвали Modern Solid. Судячи з рендерів, дизайн кросовера буде стриманим – мінімум ліній, тоненькі фари та ліхтарі. Виділяються лише оригінальні бампери з вертикальними отворами. Двері виконані розпашними.
Раніше вже розсекретили салон Skoda Vision 7S. Електрокар отримав компактний прозорий екран цифрового щитка приладів та великий сенсорний дисплей портретного формату, а його кермо приплюснуть зверху та знизу.Важливо
Свого роду "фішкою" Skoda Vision 7S є його посадкова формула 6+1. Усередині встановлено шість повноцінних сидінь, а на центральному тунелі передбачено кріплення для дитячого крісла.
Поки кросовер Skoda Vision 7S вважається концепт-каром, але вона має стати серійною через кілька років. Авто є провісником флагманського електромобіля Skoda, а ще риси його дизайну отримає нова Skoda Superb.
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