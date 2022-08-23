Новий електрокросовер Skoda розсекречено до прем'єри (фото)

Концепт-кар Skoda Vision 7S — провісник нового сімейного електрокросовера. У автомобіля незвичайний салон із дитячим сидінням по центру.

Опубліковано нові рендери Skoda Vision 7S. Концептуальний електрокросовер презентують 30 серпня. Про це повідомляє прес-служба чеського автовиробника.

[ + – ] У кросовера тоненькі фари та ліхтарі Фото: Skoda

Електромобіль Skoda Vision 7S – перша модель у новому фірмовому стилі марки, який назвали Modern Solid. Судячи з рендерів, дизайн кросовера буде стриманим – мінімум ліній, тоненькі фари та ліхтарі. Виділяються лише оригінальні бампери з вертикальними отворами. Двері виконані розпашними.

[ + – ] Кермо Skoda приплюснули зверху та знизу Фото: Skoda

Раніше вже розсекретили салон Skoda Vision 7S. Електрокар отримав компактний прозорий екран цифрового щитка приладів та великий сенсорний дисплей портретного формату, а його кермо приплюснуть зверху та знизу.

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Свого роду "фішкою" Skoda Vision 7S є його посадкова формула 6+1. Усередині встановлено шість повноцінних сидінь, а на центральному тунелі передбачено кріплення для дитячого крісла.

[ + – ] У салоні шість крісел, а на центральній консолі кріпиться дитяче сидіння Фото: Skoda

Поки кросовер Skoda Vision 7S вважається концепт-каром, але вона має стати серійною через кілька років. Авто є провісником флагманського електромобіля Skoda, а ще риси його дизайну отримає нова Skoda Superb.

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