Владельцы Tesla начинают голодовку и выдвинули требования Илону Маску
Норвежские владельцы Tesla устали устранять многочисленные неисправности электрокаров. Они обратились к Илону Маску с требованием повысить качество автомобилей.
Группа владельцев электрокаров Tesla из Норвегии собирается объявить голодовку. Причиной столь радикального шага являются частые неисправности американских электромобилей. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
В голодовке готовятся принять участие 17 владельцев Tesla разных моделей. Время для протеста они выбрали не зря, ведь именно сейчас в Норвегии пребывает Илон Маск – он прибыл для выступления в энергетической конференции Offshore Northern Seas-2022. Специально для него из электрокаров выложили слово HELP ("помогите").Важно
В своем обращении активисты сообщили, что в Норвегии зарегистрировано больше всего Tesla на душу населения. Однако надежность электрокаров далеко не самая высокая – владельцам приходится постоянно посещать сервисные станции для устранения неисправностей. Норвежцы составили список основных поломок и требуют от Илона Маска повысить качество автомобилей.
Самые распространенные проблемы с Tesla
- Автомобиль не заводится в холодную погоду
- Дверные ручки не открываются в холодную погоду
- Интенсивные скрипы
- Машина не заводится в теплую погоду
- "Пузырятся" сиденья
- Расшатанные передние кресла
- Дождевая вода протекает сквозь крышку багажника
- Автопилот работает неправильно
- Интернет медленный и не работает надлежащим образом
- Недостаточно эффективно работают дворники
- Подвеска скрипит при проезде лежачих полицейских и других дорожных неровностей
- Отпадают молдинги
- Освещение не работает надлежащим образом
- Двери не работают должным образом
- Двери самопроизвольно открываются
- Бортовой компьютер не работает
- Желтые края дисплеев
- Не закрываются полностью окна
- Системы самостоятельно перезагружаются
- Проблемы с зарядкой электрокара
- Сниженная мощность моторов
- Ржавчина на новых авто (особенно Tesla Model 3)
- Плохое качество краски, электрокары приходится перекрашивать.
- Tesla обещала бесплатную зарядку в течение всего срока эксплуатации электрокара, но новые зарядные станции не подходят к авто
- Сниженный ресурс батареи
- Проблемы с кондиционером
- Не все проблемы решаются при обслуживании автомобиля
- Сложно дозвониться в колл-центр Tesla
Ранее Фокус сообщал, что Tesla Model S попала в перечень самых ненадежных авто возрастом до 10 лет.