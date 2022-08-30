Владельцы Tesla начинают голодовку и выдвинули требования Илону Маску

Норвежские владельцы Tesla устали устранять многочисленные неисправности электрокаров. Они обратились к Илону Маску с требованием повысить качество автомобилей.

Группа владельцев электрокаров Tesla из Норвегии собирается объявить голодовку. Причиной столь радикального шага являются частые неисправности американских электромобилей. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

[ + – ] Норвежские владельцы Tesla собираются объявить голодовку Фото: autoevolution.com

В голодовке готовятся принять участие 17 владельцев Tesla разных моделей. Время для протеста они выбрали не зря, ведь именно сейчас в Норвегии пребывает Илон Маск – он прибыл для выступления в энергетической конференции Offshore Northern Seas-2022. Специально для него из электрокаров выложили слово HELP ("помогите").

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В своем обращении активисты сообщили, что в Норвегии зарегистрировано больше всего Tesla на душу населения. Однако надежность электрокаров далеко не самая высокая – владельцам приходится постоянно посещать сервисные станции для устранения неисправностей. Норвежцы составили список основных поломок и требуют от Илона Маска повысить качество автомобилей.

[ + – ] Норвежцы обратились за помощью к Илону Маску Фото: autoevolution.com

Самые распространенные проблемы с Tesla

Автомобиль не заводится в холодную погоду

Дверные ручки не открываются в холодную погоду

Интенсивные скрипы

Машина не заводится в теплую погоду

"Пузырятся" сиденья

Расшатанные передние кресла

Дождевая вода протекает сквозь крышку багажника

Автопилот работает неправильно

Интернет медленный и не работает надлежащим образом

Недостаточно эффективно работают дворники

Подвеска скрипит при проезде лежачих полицейских и других дорожных неровностей

Отпадают молдинги

Освещение не работает надлежащим образом

Двери не работают должным образом

Двери самопроизвольно открываются

Бортовой компьютер не работает

Желтые края дисплеев

Не закрываются полностью окна

Системы самостоятельно перезагружаются

Проблемы с зарядкой электрокара

Сниженная мощность моторов

Ржавчина на новых авто (особенно Tesla Model 3)

Плохое качество краски, электрокары приходится перекрашивать.

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Сниженный ресурс батареи

Проблемы с кондиционером

Не все проблемы решаются при обслуживании автомобиля

Сложно дозвониться в колл-центр Tesla

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