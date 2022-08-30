Власники Tesla починають голодування і висунули вимоги Ілону Маску

Норвезькі власники Tesla втомилися усувати численні несправності електрокарів. Вони звернулися до Ілона Маска з вимогою підвищити якість автомобілів.

Група власників електрокарів Tesla із Норвегії збирається оголосити голодування. Причиною такого радикального кроку є часті несправності американських електромобілів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

[ + – ] Норвезькі власники Tesla збираються оголосити голодування Фото: autoevolution.com

У голодуванні готуються взяти участь 17 власників Tesla різних моделей. Час для протесту вони обрали не дарма, адже саме зараз у Норвегії перебуває Ілон Маск — він прибув для виступу в енергетичній конференції Offshore Northern Seas-2022. Спеціально для нього з електрокарів виклали слово HELP ("допоможіть").

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У своєму зверненні активісти повідомили, що в Норвегії найбільше зареєстровано Tesla на душу населення. Однак надійність електрокарів далеко не найвища — власникам доводиться постійно відвідувати сервісні станції для усунення несправностей. Норвежці склали список основних поломок та вимагають від Ілона Маска підвищити якість автомобілів.

[ + – ] Норвежці звернулися за допомогою до Ілону Маску Фото: autoevolution.com

Найпоширеніші проблеми з Tesla

Автомобіль не заводиться у холодну погоду

Дверні ручки не відкриваються у холодну погоду

Інтенсивні скрипи

Машина не заводиться у теплу погоду

"Пухиряться" сидіння

Розхитані передні крісла

Дощова вода протікає крізь кришку багажника

Автопілот працює неправильно

Інтернет повільний і не працює належно

Недостатньо ефективно працюють двірники

Підвіска скрипить при проїзді лежачих поліцейських та інших дорожніх нерівностей

Відпадають молдинги

Висвітлення не працює належно

Двері не працюють належно

Двері мимоволі відчиняються

Бортовий комп'ютер не працює

Жовті краї дисплеїв

Не закриваються повністю вікна

Системи самостійно перезавантажуються

Проблеми із зарядкою електрокара

Знижена потужність двигунів

Іржа на нових авто (особливо Tesla Model 3)

Погана якість фарби, електрокари доводиться перефарбовувати.

Tesla обіцяла безкоштовну зарядку протягом усього терміну експлуатації електрокара, але нові зарядні станції не підходять до авто

Знижений ресурс батареї

Проблеми з кондиціонером

Не всі проблеми вирішуються під час обслуговування автомобіля

Важко додзвонитися до кол-центру Tesla

Раніше Фокус повідомляв, що Tesla Model S потрапила до переліку найненадійніших авто віком до 10 років.