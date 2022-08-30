Власники Tesla починають голодування і висунули вимоги Ілону Маску
Норвезькі власники Tesla втомилися усувати численні несправності електрокарів. Вони звернулися до Ілона Маска з вимогою підвищити якість автомобілів.
Група власників електрокарів Tesla із Норвегії збирається оголосити голодування. Причиною такого радикального кроку є часті несправності американських електромобілів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
У голодуванні готуються взяти участь 17 власників Tesla різних моделей. Час для протесту вони обрали не дарма, адже саме зараз у Норвегії перебуває Ілон Маск — він прибув для виступу в енергетичній конференції Offshore Northern Seas-2022. Спеціально для нього з електрокарів виклали слово HELP ("допоможіть").Важливо
У своєму зверненні активісти повідомили, що в Норвегії найбільше зареєстровано Tesla на душу населення. Однак надійність електрокарів далеко не найвища — власникам доводиться постійно відвідувати сервісні станції для усунення несправностей. Норвежці склали список основних поломок та вимагають від Ілона Маска підвищити якість автомобілів.
Найпоширеніші проблеми з Tesla
- Автомобіль не заводиться у холодну погоду
- Дверні ручки не відкриваються у холодну погоду
- Інтенсивні скрипи
- Машина не заводиться у теплу погоду
- "Пухиряться" сидіння
- Розхитані передні крісла
- Дощова вода протікає крізь кришку багажника
- Автопілот працює неправильно
- Інтернет повільний і не працює належно
- Недостатньо ефективно працюють двірники
- Підвіска скрипить при проїзді лежачих поліцейських та інших дорожніх нерівностей
- Відпадають молдинги
- Висвітлення не працює належно
- Двері не працюють належно
- Двері мимоволі відчиняються
- Бортовий комп'ютер не працює
- Жовті краї дисплеїв
- Не закриваються повністю вікна
- Системи самостійно перезавантажуються
- Проблеми із зарядкою електрокара
- Знижена потужність двигунів
- Іржа на нових авто (особливо Tesla Model 3)
- Погана якість фарби, електрокари доводиться перефарбовувати.
- Tesla обіцяла безкоштовну зарядку протягом усього терміну експлуатації електрокара, але нові зарядні станції не підходять до авто
- Знижений ресурс батареї
- Проблеми з кондиціонером
- Не всі проблеми вирішуються під час обслуговування автомобіля
- Важко додзвонитися до кол-центру Tesla
Раніше Фокус повідомляв, що Tesla Model S потрапила до переліку найненадійніших авто віком до 10 років.