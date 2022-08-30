Volvo презентовали нестандартный автобус-плацкарт со спальными местами в салоне (фото)

Салон Volvo 9600 обустроен на подобие плацкартного вагона поезда. Привычные сиденья заменены двухъярусными спальными полками.

В Индии презентовали новый Volvo 9600. Это туристический автобус нового типа, в котором пассажиры путешествуют не сидя, а лежа. Подробности модели раскрывает официальный сайт шведского бренда.

[ + – ] Окна автобуса разделены пополам Фото: Volvo

Салон Volvo 9600 – его главная изюминка, ведь он больше напоминает плацкартный вагон поезда. Вместо сидений там установлены двухярусные полки. С одной стороны оборудованы двуспальные места, а в другой – односпальные. Также несколько полок разместили в хвосте салона под крышей (из-за этого она слегка выпуклая сзади).

[ + – ] В салоне оборудованы спальные места Фото: Volvo

Пассажиры могут отгородиться шторками, также к их услугам – лампы и вентиляционные дефлекторы. Естественно, автобус Volvo получил кондиционер.

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Новый Volvo 9600 предлагают в двух версиях – 13,5-метровой двухосной и 15-метровой трехосной. В первом случае предусмотрено 36 спальных мест, во втором – 40. Можно заказать у шведской компании и модификации с привычными креслами: в этом случае вместительность составит 47 и 55 пассажиров, соответственно.

[ + – ] В спальной версии автобус Volvo может перевозить 36-40 пассажиров Фото: Volvo

Визуально спальные автобусы отличаются двойными окнами – их разделили для пассажиров верхних и нижних полок. Volvo 9600 оснащают 7,7-литровым 350-сильным турбодизелм и 12-ступенчатой роботизированной КПП, также предусмотрены ESP и противооткатная система.

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