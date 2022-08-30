Volvo презентували нестандартний автобус-плацкарт зі спальними місцями в салоні (фото)

Салон Volvo 9600 облаштований на зразок плацкартного вагона поїзда. Звичні сидіння замінені двоярусними спальними полицями.

В Індії презентували новий Volvo 9600. Це туристичний автобус нового типу, у якому пасажири подорожують не сидячи, а лежачи. Подробиці моделі розкриває офіційний сайт шведського бренду.

[ + – ] Вікна автобуса розділені навпіл Фото: Volvo

Салон Volvo 9600 — його головна особливість, адже він більше нагадує плацкартний вагон поїзда. Замість сидінь там встановлені двоярусні полиці. З одного боку обладнані двоспальні місця, а з іншого — односпальні. Також кілька полиць розмістили в хвості салону під дахом (через це він трохи опуклий ззаду).

[ + – ] У салоні обладнані спальні місця Фото: Volvo

Пасажири можуть відгородитися шторками, також до послуг — лампи та вентиляційні дефлектори. Звісно, автобус Volvo отримав кондиціонер.

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Новий Volvo 9600 пропонують у двох версіях —13,5-метрову двовісну та 15-метрову тривісну. У першому випадку передбачено 36 спальних місць, у другому — 40. Можна замовити у шведської компанії і модифікації зі звичними кріслами: у цьому випадку місткість становитиме 47 і 55 пасажирів відповідно.

[ + – ] У спальній версії автобус Volvo може перевозити 36-40 пасажирів Фото: Volvo

Візуально спальні автобуси відрізняються подвійними вікнами — їх розділили для пасажирів верхніх і нижніх полиць. Volvo 9600 оснащують 7,7-літровим 350-сильним турбодизелм і 12-ступінчастою роботизованою КПП, також передбачені ESP і противідкатна система.

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