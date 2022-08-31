Skoda готовит два недорогих электрокроссовера по цене Fabia: первые подробности и рендеры

Skoda расширит свою электрическую линейку доступными бюджетными моделями. Анонсированы компактные электрокроссоверы стоимостью 15 000 и 20 000 евро с запасом хода до 400 км.

Skoda в ближайшие несколько лет выпустит сразу два бюджетных электромобиля. Оба они будут городскими кроссоверами. Об этом рассказал СЕО Skoda Клаус Зеллмер британскому изданию Auto Express.

Первый электрокроссовер Skoda представят в 2026 году. Он является одной из трех бюджетных электрических моделей, которые разрабатывает концерн Volkswagen на платформе МЕВ Small. Его близким родственником станет показанный недавно Cupra UrbanRebel.

[ + – ] Первый компактный электрокроссовер Skoda появится в 2026 году Фото: Volkswagen

Электромобиль Skoda будет стоить от 20 тысяч евро – на уровне Skoda Fabia в богатой комплектации. По размерам он также будет сопоставим с Fabia – около 4 м в длину. Дизайн будет выполнен в духе нового кроссовера Skoda Vision 7S.

Для удешевления авто получит литий-железофосфатные батареи, а его запас хода составит 400 км. Также известно, что модель будут выпускать в Испании.

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Второй электрокроссовер Skoda будет немного компактнее, а его стартовая цена составит около 15 000 евро – на уровне базовой Fabia. Клаус Зеллмер заявил, что работы по этому проекту только начались и пока рано говорить о каких-либо параметрах авто.

Скорее всего, самый дешевый кроссовер Skoda появится в 2027 или 2028 году. Его запас хода составит около 240-250 км.

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