Skoda готовит два недорогих электрокроссовера по цене Fabia: первые подробности и рендеры
Skoda расширит свою электрическую линейку доступными бюджетными моделями. Анонсированы компактные электрокроссоверы стоимостью 15 000 и 20 000 евро с запасом хода до 400 км.
Skoda в ближайшие несколько лет выпустит сразу два бюджетных электромобиля. Оба они будут городскими кроссоверами. Об этом рассказал СЕО Skoda Клаус Зеллмер британскому изданию Auto Express.
Первый электрокроссовер Skoda представят в 2026 году. Он является одной из трех бюджетных электрических моделей, которые разрабатывает концерн Volkswagen на платформе МЕВ Small. Его близким родственником станет показанный недавно Cupra UrbanRebel.
Электромобиль Skoda будет стоить от 20 тысяч евро – на уровне Skoda Fabia в богатой комплектации. По размерам он также будет сопоставим с Fabia – около 4 м в длину. Дизайн будет выполнен в духе нового кроссовера Skoda Vision 7S.
Для удешевления авто получит литий-железофосфатные батареи, а его запас хода составит 400 км. Также известно, что модель будут выпускать в Испании.Важно
Второй электрокроссовер Skoda будет немного компактнее, а его стартовая цена составит около 15 000 евро – на уровне базовой Fabia. Клаус Зеллмер заявил, что работы по этому проекту только начались и пока рано говорить о каких-либо параметрах авто.
Скорее всего, самый дешевый кроссовер Skoda появится в 2027 или 2028 году. Его запас хода составит около 240-250 км.
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