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Авто

Skoda готує два недорогі електрокросовери за ціною Fabia: перші подробиці та рендери

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Фото: Auto Express | Зовнішній вигляд кросоверів виконають у дусі нового кросовера Skoda Vision 7S

Skoda розширить свою електричну лінійку доступними бюджетними моделями. Анонсовано компактні електрокросовери вартістю 15 000 та 20 000 євро із запасом ходу до 400 км.

Skoda в найближчі кілька років випустить одразу два бюджетні електромобілі. Обидва вони будуть міськими кросоверами. Про це розповів СЕО Skoda Клаус Зеллмер британському виданню Auto Express.

Перший електрокросовер Skoda представлять у 2026 році. Він є однією із трьох бюджетних електричних моделей, які розробляє концерн Volkswagen на платформі МЕВ Small. Його близьким родичем стане показаний нещодавно Cupra Urban Rebel.

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Перший компактний електрокросовер Skoda з'явиться у 2026 році
Фото: Volkswagen

Електромобіль Skoda коштуватиме від 20 тисяч євро — на рівні Skoda Fabia у багатій комплектації. За розмірами він також можна порівняти з Fabia — близько 4 м завдовжки. Дизайн виконають у дусі нового кросовера Skoda Vision 7S.

Для здешевлення авто отримає літій-залізофосфатні батареї, а його запас ходу становитиме 400 км. Також відомо, що модель випускатимуть в Іспанії.

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Другий електрокросовер Skoda буде трохи компактнішим, а його стартова ціна складе близько 15 000 євро — на рівні базової Fabia. Клаус Зеллмер заявив, що роботи з цього проєкту тільки почалися і поки рано говорити про якісь параметри авто.

Найімовірніше, найдешевший кросовер Skoda з'явиться у 2027 чи 2028 році. Його запас ходу становитиме близько 240-250 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota працює над електричним седаном D-класу, який стане альтернативою Camry.