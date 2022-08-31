Skoda готує два недорогі електрокросовери за ціною Fabia: перші подробиці та рендери

Skoda розширить свою електричну лінійку доступними бюджетними моделями. Анонсовано компактні електрокросовери вартістю 15 000 та 20 000 євро із запасом ходу до 400 км.

Skoda в найближчі кілька років випустить одразу два бюджетні електромобілі. Обидва вони будуть міськими кросоверами. Про це розповів СЕО Skoda Клаус Зеллмер британському виданню Auto Express.

Перший електрокросовер Skoda представлять у 2026 році. Він є однією із трьох бюджетних електричних моделей, які розробляє концерн Volkswagen на платформі МЕВ Small. Його близьким родичем стане показаний нещодавно Cupra Urban Rebel.

[ + – ] Перший компактний електрокросовер Skoda з'явиться у 2026 році Фото: Volkswagen

Електромобіль Skoda коштуватиме від 20 тисяч євро — на рівні Skoda Fabia у багатій комплектації. За розмірами він також можна порівняти з Fabia — близько 4 м завдовжки. Дизайн виконають у дусі нового кросовера Skoda Vision 7S.

Для здешевлення авто отримає літій-залізофосфатні батареї, а його запас ходу становитиме 400 км. Також відомо, що модель випускатимуть в Іспанії.

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Другий електрокросовер Skoda буде трохи компактнішим, а його стартова ціна складе близько 15 000 євро — на рівні базової Fabia. Клаус Зеллмер заявив, що роботи з цього проєкту тільки почалися і поки рано говорити про якісь параметри авто.

Найімовірніше, найдешевший кросовер Skoda з'явиться у 2027 чи 2028 році. Його запас ходу становитиме близько 240-250 км.

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